Timore di ingrassare durante le feste? Ecco cos’è meglio fare per tenersi in forma in questo periodo

Le feste si avvicinano e abbiamo paura di ingrassare? Ecco come vivere al meglio pranzi e cene con amici e parenti per divertirsi e stare bene senza doversi preoccupare della linea.

Le feste ci mettono sempre alla prova. Le persone, solitamente, organizzano ritrovi di famiglia, in cui si sta insieme, mangiando e scambiandosi dei regali.

Passare del tempo insieme ai propri cari è sempre qualcosa di magico, soprattutto quando si ripescano vecchi ricordi che fanno sorridere. Ciò che, invece, è difficile da ottenere è il mantenersi in linea.

I ritrovi con amici e parenti hanno sempre luogo attorno a una tavola imbandita, piena di leccornie, come antipasti e dolci vari. Tirarsi indietro davanti a queste prelibatezze è fuori discussione, visto che recheremmo un’offesa a chi ha cucinato.

L’unico modo per vivere questi pranzi e cene in famiglia senza il timore di ingrassare è trovare un compromesso. In sostanza, tutto starà nel sapersi controllare davanti al cibo, ma anche nell’eseguire alcuni comportamenti utili alla nostra linea.

Timore di ingrassare durante le feste? Seguire questi 3 consigli ci aiuterà a vivere al meglio il rapporto col cibo senza paranoie inutili

Il periodo delle feste è sempre molto concitato, sotto diversi aspetti. C’è chi non sa ancora cosa regalare ad amici e parenti, anche se esistono molte idee regalo sotto i 15 euro per fare bella figura con amici e parenti.

Altre persone, invece, si stanno concentrando più sul menù da preparare per le feste, valutando alcune proposte molto interessanti.

3 consigli per mantenersi in forma

Durante le feste, però, avremo anche più tempo per rilassarci e dedicarci alle attività che più ci piacciono. In particolar modo, per evitare di ingrassare dovremmo tenerci in movimento.

Questa è, in assoluto, la regola più importante per potersi concedere qualche strappo alla regola in più quando saremo a tavola. Camminare, farsi una corsa, andare in bicicletta o fare qualsiasi altro sport, tutto sarà perfetto per mantenersi in linea.

Fare rinunce è sbagliato, ma facciamo attenzione

Il secondo aspetto a cui fare attenzione è la rinuncia. Badiamo bene, infatti, che le rinunce creeranno dei “bisogni” difficili da gestire.

Evitare di mangiare tutto ciò che ci piace, per il timore di ingrassare durante le feste, sarebbe un vero e proprio errore. Alla lunga, questo atteggiamento accrescerebbe le nostre voglie, finendo per renderle ingestibili. In un attimo di debolezza, si potrebbe finire per mangiare tutto ciò che si era evitato prima.

Per questo motivo, la vera chiave per vivere in maniera armoniosa i pasti durante le feste è non fare rinunce, ma senza esagerare. Mangiare tutto, quindi, ma sempre con moderazione.

L’importanza degli spuntini

Un altro tassello importante per vivere serenamente il rapporto col cibo è fare degli spuntini, meglio ancora se con frutta secca. Noci, mandorle, ma anche nocciole, datteri, arachidi e tanto altri ancora sono tra i migliori ingredienti per i nostri spuntini spezza fame.

Generalmente, infatti, 30 grammi di frutta secca danno quel senso di sazietà, necessario per arrivare al pasto successivo senza avere fame. Oltretutto la frutta secca è davvero sfiziosissima, oltre che molto salutare.