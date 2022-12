Arrivano molti posti di lavoro a tempo pieno nelle aziende pubbliche di una Regione baciata dal mare

L’ARES Sardegna ha indetto diversi concorsi pubblici, molti per titoli ed esami, per rinforzare gli organici dei propri presidi sanitari. Le figure ricercate attengono alle professioni sanitarie, e c’è tempo fino ai primi di gennaio per candidarsi. Vediamo quali e quanti sono i posti messi a concorso.

Sulla G.U n. 96 del 6 dicembre sono apparsi 2 estratti sui vari bandi di concorso indetti da ARES, Azienda Regionale della Salute della Sardegna di Selargius. Le unità da assumere interessano principalmente le professioni sanitarie. Sintetizziamo i passaggi chiave delle selezioni, anticipando solo che arrivano molti posti di lavoro a tempo pieno nelle aziende pubbliche sanitarie sarde.

Quali e quanti sono i profili messi a concorso a tempo indeterminato

Un estratto riguarda la selezione, per titoli ed esami, di 117 posti nell’area di comparto per le ASL del territorio. Si tratta di:

57 posti di operatore socio sanitario di categoria BS;

di categoria BS; 10 posti di CPS ostetricia , cat. D;

CPS , cat. D; 11 posti di CPS fisioterapista, cat. D;

11 posti di CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico , cat. D;

CPS , cat. D; 10 posti di CPS tecnico sanitario di radiologia medica , cat. D;

CPS , cat. D; 10 posti di CPS tecnico prevenzione ambienti e luoghi di lavoro , cat. D;

CPS , cat. D; 8 posti di CPS terapista occupazionale, cat. D.

Il secondo estratto ARES riguarda i seguenti bandi di concorso pubblico:

indizione procedura, per titoli e colloquio, per la copertura di vari posti di assistente amministrativo (cat. C);

(cat. C); 56 posti di dirigente medico (concorso per titoli ed esami) di medicina interna e di n. 15 dirigenti medici di medicina trasfusionale;

(concorso per titoli ed esami) di medicina interna e di n. 15 dirigenti medici di medicina trasfusionale; 3 dirigenti medici (concorso per titoli ed esami) specializzati nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Anche per questi ultimi profili si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

Requisiti di ammissione alle selezioni

Il portale istituzionale contiene i bandi riguardanti tutti i profili messi a concorso. Proviamo a sintetizzare il capitolo relativo ai requisiti si ammissione alle selezioni.

Quelli generali attengono alla cittadinanza italiana o altro Stato membro UE e non, ma in linea con le norme in materia. Poi si richiede l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di condanne tali da comportare l’interdizione dai pubblici uffici. Parimenti non bisogna risultare licenziati o destituiti e simili da precedenti impieghi pubblici. Infine bisogna essere in regola con gli eventuali obblighi di leva e avere un’età inferiore a quella di messa a riposo d’ufficio.

I requisiti specifici riguardano il titolo di studio, ossia laurea per i profili di cat. D e diploma per il profilo cat. C. Inoltre per alcuni profili è richiesta l’iscrizione all’Albo e/o la specializzazione attinte al profilo per il quale ci si candida.

Arrivano molti posti di lavoro a tempo pieno nelle aziende pubbliche sanitarie della Sardegna

Le istanze di ammissione alle selezioni vanno inviate tutte online e con identità digitale. La domanda, poi, va prodotta esclusivamente tramite procedure telematica entro il prossimo 5 gennaio. Ai candidati è richiesto anche il versamento di un contributo di segreteria di 9 euro, la cui copia va allegata anche alla domanda.

In chiusura, considerata la mole di dati contenuti dai rispettivi bandi si consiglia al Lettore di prendere anche visione integrale del testo di proprio interesse.