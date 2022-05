Sappiamo bene quanto gli scarti di cucina possano rivelarsi risorse eccezionali, se riutilizzati a dovere. Ci sono una miriade di modi per reimpiegare parti di alimenti che fino a poco prima non pensavamo potessero tornarci utili.

La frutta ne è un esempio lampante. Le scorze degli agrumi sono degli ottimi ingredienti in tante ricette, così come i limoni senza buccia, utili per 3 idee oltre alla marmellata. Infine, le bucce di banana ci aiutano efficacemente in casa e in giardino.

Tra la primavera e l’estate, però, è un altro il frutto che fa capolino sulle tavole: parliamo della ciliegia. Morbida e dolcissima, una tira l’altra e smettere di mangiarle è praticamente impossibile. Di solito consumiamo appunto la polpa, mentre scartiamo il nocciolo. Eppure, anche questa parte si potrebbe rivelare utilissima per uno scopo ben preciso.

Un bene a cui non rinunciare

Anche i noccioli delle ciliegie si potrebbero impiegare in cucina, e in più di un modo. Non a caso, vi possiamo realizzare un aceto aromatizzato, perfetto per condire tantissimi piatti. Ma possiamo sfruttarli anche per imbottigliare un delizioso liquore di stagione o per preparare una fantastica bevanda rinfrescante.

Pensiamoci bene, dunque, quello che pensiamo essere solo un rifiuto si potrebbe in realtà trasformare in un ingrediente di grande utilità.

Ottima idea conservare i noccioli delle ciliegie perché sono una risorsa insospettabile per questa funzione importantissima

Chi avrebbe mai immaginato che coi noccioli delle ciliegie avremmo potuto realizzare una strepitosa salsa di accompagnamento? Eppure, è proprio quello che faremo. Starà benissimo con un bel piatto di carne rossa, ma anche come condimento per un’insalata estiva saporita.

Per prepararla dovremo innanzitutto lavare 300 g di ciliegie in una soluzione di limone e bicarbonato. Fatto questo, togliamo i noccioli, li asciughiamo e li chiudiamo bene in un sacchetto sterilizzato.

Ora mettiamo in un pentolino le ciliegie, il contenitore coi noccioli e circa 60 g di zucchero. Lasciamo tutto sul fuoco per 3 o 4 minuti, poi togliamo i noccioli e versiamo un bicchiere di vino liquoroso. Aspettiamo altri 20 minuti e quando il contenuto sarà abbastanza denso potremo spegnere la fiamma.

È un’ottima idea conservare i noccioli delle ciliegie per realizzare questa salsa prelibata che ci terrà compagnia a ogni pasto.

