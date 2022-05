Cucinare può diventare un’attività piacevole e divertente che ci permette di occupare parte del tempo. Chi si diletta a realizzare fantastiche ricette casalinghe sa bene quanto alcuni ingredienti siano indispensabili. Il limone è sicuramente tra questi e arricchisce di sapore numerose preparazioni. Dagli antipasti ai dolci, è seriamente difficile farne a meno.

Del limone non si butta via nulla, anche se spesso ci capita di usare solo la buccia. Magari per preparare un delizioso limoncello che concluda in bellezza il pasto domenicale. Per questo capita di restare con la polpa in mano e non sapervi cosa fare.

La prima idea che ci balena in testa potrebbe essere quella di fare una squisita marmellata, ma non è di certo l’unica alternativa possibile. I limoni senza buccia sono una risorsa preziosa e oggi finalmente scopriremo il perché.

Una marmellata fresca e digestiva

Se vogliamo cambiare la ricetta della marmellata tradizionale, possiamo aggiungervi una nota decisa con un po’ di zenzero. Ci serviranno:

1 kg di limoni;

250 g di zenzero disidratato;

250 g di zucchero di canna.

Tagliamo i limoni in fette sottili e li lasciamo in ammollo in acqua per circa 12 ore. Dopodiché li cuociamo lentamente per un’ora in un pentolino. Per finire aggiungiamo zucchero e zenzero e proseguiamo la cottura per 15 minuti dall’ebollizione. Scaduto il tempo, dovremo solo riporre la marmellata nei vasetti e aspettare che si raffreddi.

I limoni senza buccia sono una risorsa preziosa in cucina per queste 3 idee sfiziose oltre alla marmellata

Coi limoni sbucciati possiamo preparare una squisita gelatina:

1 litro di succo di limone;

750 g di zucchero;

10 g di pectina.

Facciamo bollire tutti gli ingredienti in un pentolino, mescolando per bene. Cuociamo dolcemente per altri 30 minuti, poi spegniamo il fuoco e versiamo la gelatina calda nei contenitori. Conserviamola in frigo e usiamola per arricchire dolci e semifreddi.

Sorbetto

Perfetto a fine pasto, si realizza in un attimo con:

220 ml di succo di limone;

la buccia di un limone;

200 g di zucchero;

300 ml di acqua;

1 albume.

Bolliamo acqua, zucchero e la buccia di un limone per 5 minuti. Spegniamo il fuoco, aggiungiamo il succo e facciamo raffreddare. Lasciamo tutto in freezer per un’ora, poi togliamo la buccia e aggiungiamo l’albume montato. Conserviamo il sorbetto in freezer, mescolando occasionalmente per le prime ore.

Crema

Ingredienti:

500 ml di latte;

il succo di 2 limoni;

100 g di zucchero;

50 g di fecola di patate.

Portiamo a ebollizione il latte e metà del succo. A parte uniamo zucchero, fecola e il succo restante e li amalgamiamo al latte. Cuociamo a fuoco lento finché non otterremo una crema piuttosto densa, che useremo per farcire torte o macedonie di frutta.

