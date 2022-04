La frutta è un alimento che, oltre a essere buono e genuino, ci permette di realizzare tante ricette per ogni momento della giornata. Torte, frullati e macedonie freschissime sono solo alcune alternative con cui dare una svolta ai pasti o coronare una merenda golosa.

Le banane sono tra i frutti che non mancano mai sulla tavola degli italiani, perché disponibili praticamente per tutto l’anno. Di solito le mangiamo al volo dopo averle sbucciate, ma possiamo anche impiegarle in una deliziosa ricetta casalinga.

Parliamo in particolare di quelle che stanno annerendo e pensiamo siano a uno stadio di maturazione troppo avanzato. Conserviamo le banane mature perché questo dolce è la prelibatezza che non ci aspettavamo. Vediamo di cosa si tratta e come cucinarlo.

Ingredienti

Oggi realizzeremo in pochissimi passi un fantastico ciambellone con banane e gocce di cioccolato, senza uova né burro. Ecco quello che ci serve per uno stampo di 24 cm:

250 g di farina 00;

120 g di zucchero;

80 g di gocce di cioccolato fondente;

100 ml di latte;

60 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci;

2 banane mature.

Conserviamo le banane mature perché questo dolce senza uova morbido e profumato è la perfetta alternativa alla solita torta o banana bread

Per dare vita al nostro ciambellone dovremo prima di tutto occuparci della frutta. Togliamo la buccia alle banane, affettiamole in tanti pezzetti e sistemiamole in una ciotola. Schiacciamole bene con la forchetta fino a ridurle in purea. Per accelerare il processo potremmo anche frullare la polpa nel mixer.

Procuriamoci ora una terrina in cui versare lo zucchero. Uniamo la purea di banane e aggiungiamo l’olio di semi. Mescoliamo tutti gli ingredienti per bene, poi poco alla volta versiamo anche la farina setacciata in alternanza col latte.

Non smettiamo mai di mescolare, a mano o con le fruste elettriche. Completiamo il mix amalgamando il lievito. Assicuriamoci che il composto sia privo di grumi e bello denso. A questo punto possiamo unire le gocce di cioccolato e adagiare tutto in uno stampo per ciambelle.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e inseriamo l’impasto cuocendolo per circa 40 minuti. Scaduto il tempo, testiamo la cottura con la prova dello stecchino. Una volta sfornato il nostro ciambellone, aspettiamo che si raffreddi prima di prelevarlo dallo stampo. Fatto questo, potremo impiattarlo con una generosa spolverata di zucchero a velo e servirlo agli ospiti.

Lettura consigliata

Con gli albumi avanzati possiamo sfornare questa torta sofficissima e delicata che farà impazzire la famiglia a merenda o colazione