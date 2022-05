Una buona dieta è fondamentale per fare prevenzione contro le malattie. Insieme all’esercizio fisico, che è bene cercare di fare sempre anche in casa, essa potrebbe tenere a bada patologie e farci vivere meglio. Tuttavia non è semplice comporre per bene il proprio regime alimentare ed è facile sbagliare ed avere risultati scarsi. Bisognerebbe sapere esattamente che cosa mangiare in ciascun pasto della giornata, e questo è piuttosto difficile.

Oggi cerchiamo di dare un consiglio, appoggiandoci alle indicazioni degli esperti, utile per quando si decide di mangiare una colazione salata. Ecco cosa mangiare a colazione per tutelare la nostra salute quando scegliamo un pasto salato.

Alcuni semplici accorgimenti

A fornire preziose indicazioni sulla colazione è la Fondazione Veronesi, autorevole ente di ricerca nato circa 20 anni fa con l’obiettivo di promuovere il progresso scientifico. In un suo articolo la Fondazione fa delle importanti considerazioni sulla colazione salata. Indica che prediligere un pasto mattutino salato non sarebbe affatto un problema, anzi potrebbe anche fare bene.

Secondo la Fondazione, infatti, una volta la colazione era composta da avanzi della sera precedente, spesso era quindi formata da alimenti salati. Soltanto con l’affermarsi dell’industria alimentare moderna si è passati ad una colazione dolce, che ha reso alla portata di tutti i cibi dolci, precedentemente considerati un lusso per pochi.

Ecco cosa potremmo mangiare a colazione per tutelare la salute anche se si sceglie un pasto salato

Dunque è normale che qualcuno preferisca fare una colazione salata, ma per farlo dovrebbe tenere in considerazione alcune cose importanti. Come per gli altri pasti, sarebbe bene stare attenti ai grassi, soprattutto quelli saturi, ed ovviamente al sale. Non bisognerebbe inoltre eccedere con il consumo di proteine, così da evitare di appesantire stomaco e fegato.

Una buona colazione salata potrebbe comprendere cibi come una fetta di pane integrale con un po’ di ricotta, oppure con una crema di legumi. Andrebbe bene anche un toast con una fetta di formaggio fresco e pomodori, accompagnato da una bevanda. Anche la frutta secca, in dosi inferiori ai 60 g, potrebbe essere una buona scelta.

Anche chi vuole una colazione molto saporita ha delle buone alternative. Ad esempio, potrebbe mangiare una fetta di pane con una o due acciughe sott’olio. Anche una scaglia di Parmigiano o di Grana potrebbe andare bene.

Insomma, si può sperimentare con vari tipi di colazione salata, ma sarebbe importante farlo evitando qualunque eccesso.

