La stagione delle ciliegie è arrivata. Ora potremo finalmente riassaporare questo frutto dolcissimo che in tanti amano. Quando ci accingiamo a gustare una deliziosa ciliegia, solitamente mangiamo la polpa attorno al nocciolo e, senza pensarci due volte, gettiamo nell’immondizia quest’ultimo. Potrebbe sembrare logico, in quanto in apparenza non avrebbe nessuna utilità. In realtà non è proprio così.

La nostra Redazione spiegherà, infatti, l’importanza di questa parte delle ciliegie spesso sottovalutata, illustrando per il suo pubblico una sorprendente idea di riciclo. Ecco perché buttare i noccioli delle ciliegie è da pazzi dopo aver scoperto che possono essere utilizzati in cucina in questo modo incredibile.

Tanti scarti, altrettanti riutilizzi

Mentre cucinavamo o semplicemente mangiando un frutto ci sarà capitato molte volte di scartarne una parte. Perché credevamo non avesse un buon sapore o semplicemente non era di bell’aspetto. Non sapendo però della sua utilità.

Per esempio, i torsoli delle mele sono ottimi per preparare un delizioso sciroppo per dolci. I gambi degli asparagi possono essere impiegati invece per realizzare un ottimo pesto. E poi tutti conosciamo i tanti riutilizzi del pane raffermo nelle ricette.

Anche i noccioli di ciliegia vengono reimpiegati in cucina. Oggi li utilizzeremo come ingrediente principale per preparare un ottimo aceto aromatizzato per condire ogni piatto. È un procedimento velocissimo che non richiede impegno.

Le porzioni sono a piacere, ma qui consigliamo di utilizzare mezza tazza di noccioli di ciliegia e una di aceto di vino bianco. Versiamo quindi gli ingredienti in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e lasciamo a riposo per circa due giorni. Posizioniamo poi il contenitore in un luogo protetto dal caldo e dalla luce del sole.

Passato il tempo necessario togliamo i noccioli e riponiamo in dispensa il barattolo. Siamo ora pronti per utilizzare l’aceto aromatizzato per insaporire tutte le nostre ricette.