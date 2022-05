Le prime 3 settimane di maggio sono state di relativa stasi nel cielo astrale. Tra i passaggi di pianeti più rilevanti avuti finora, si segnala solo il transito di Giove in Ariete dalla casa dei Pesci, l’11 maggio.

Ma un secondo round di date (non saranno le ultime di maggio) importante si profila all’orizzonte. Ci attende infatti un terremoto di stelle il 21 e 24 maggio con Sole e Mercurio che effettuano uno scambio di case. Nel dettaglio, il Sole abbandona il Toro e passa in Gemelli mentre Mercurio farà il percorso inverso, da Gemelli in Toro il 24.

Sole e Mercurio prossimi a cambiare casa

Secondo l’astrologia, ogni pianeta assume un significato diverso a seconda del segno zodiacale in cui si trova nel segno natale. Inoltre ogni pianeta incarna una specifica energia.

Premesso ciò, ricordiamo che Sole e Luna sono i due luminari, mentre Mercurio rientra tra i c.d. pianeti veloci. In quest’ultimo raggruppamento, detto anche dei pianeti personali, troviamo pure Venere e Marte. In sostanza questi pianeti influenzerebbero maggiormente la personalità dell’individuo.

I pianeti più lenti, invece, sono quelli che compiono lunghe orbite attorno al Sole. Pertanto il riferimento è a Nettuno, Urano e Plutone.

Terremoto di stelle il 21 e 24 maggio con Sole e Mercurio che cambiano casa a portare soldi e possibili vincite al gioco a 2 segni zodiacali

Per i nati sotto il cielo dei Gemelli è in arrivo un periodo d’oro. L’arrivo del Sole, infatti, porterà con sé un flusso intenso di nuove energie.

Venere è nel segno dell’Ariete ed è alleata a sostenere i sentimenti. Fino a quando resterà Mercurio nel segno, sono attesi anche nuovi incontri, nuove amicizie e nuovi amori. Poi Mercurio cambierà di casa, ma da fine mese Marte dal segno dell’Ariete donerà ulteriori forze ed energie ai gemellini. Detta diversamente, la perdita di Mercurio sarà molto attenuata dall’influsso indiretto di Marte e Venere in Ariete.

Quanto alla fortuna, i prossimi 5 giorni saranno ancora molto protetti dalle buone stelle. Potrebbe arrivare l’incasso di vecchi crediti incagliati o possibili piccole vincite al gioco.

Per il Toro è arrivato il momento di tentare la fortuna

Per gli amici del Toro il mese di maggio non è stato semplice sul lato dei sentimenti considerata l’ostilità di Venere. Questa stella arriverà però a fine mese e si unirà all’influsso benevolo di Mercurio. Le due stelle miglioreranno il campo dei sentimenti per chi è in coppia, mentre per i single il mese continuerà a rivelarsi poco propizio.

Quanto alla fortuna, l’arrivo di Mercurio segnerà un cambio di rotta e i giorni potrebbero scivolare alternando lavoro e piccole gioie. Potrà trattarsi della vincita di un trofeo o di una competizione sportiva o di una piccola vincita a una lotteria nazionale. Oppure dell’aggiudicazione di un appalto o di una nuova chiamata di lavoro.

