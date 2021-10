Chi non ha mai provato un bel piatto di lasagne? Difficile resistere a questa prelibatezza unica e succulenta. Un primo piatto amatissimo nel Mondo e che porta in alto il nome della tradizione gastronomica italiana.

Chi non conosce le famose lasagne bolognesi? Le testimonianze più antiche relative a questo piatto risalgono addirittura al 1282.

Della lasagna, però, sono tantissime le ricette e le varianti che negli anni si sono susseguite, diventando anche dei piatti tipici di altre regioni, come la Campania.

Moltissimi anche i piccoli trucchetti di cucina che possono migliorare la presentazione finale del piatto.

Ad esempio, ecco un’idea furba per trasformare le classiche lasagne in un’arma segreta per stupire gli ospiti.

Ospiti felici e contenti in un lampo con questa cremosissima lasagna autunnale tutta da gustare

Nel periodo autunnale sono molteplici i prodotti di stagione che si prestano a ricette deliziose.

Insomma, basta solo un pizzico di fantasia per destreggiarsi tra i fornelli e creare pietanze favolosi. Di seguito, scopriremo come avere ospiti felici e contenti in un lampo con questa cremosissima lasagna autunnale tutta da gustare.

Ingredienti per 4 persone

250 g di sfoglia per lasagne;

500 g di broccolo verde;

150 g scamorza;

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine di oliva q.b.

Per la besciamella

1 l di latte;

50 g burro;

100 g di farina

1 cucchiaino di sale.

Preparazione

Sbollentare i broccoli in acqua salata e poi farli saltare in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio.

Intanto, ci si potrebbe occupare della besciamella. In un pentolino inserire la farina setacciata, poi il burro e infine il latte a filo. Mescolare con cura e poi aggiungere anche il cucchiaino di sale.

Cuocere con fiamma bassa per circa 5 minuti. Successivamente, prendere una pirofila e distribuire un po’ di besciamella sul fondo (circa un mestolo).

A questo punto, creare il primo strato, disponendo le sfoglie di lasagna. Dopo, aggiungere i broccoli e poi anche la scamorza che precedentemente abbiamo tagliato a fettine abbastanza sottili.

Cospargere con un po’ di parmigiano e procedere, nello stesso modo, per la creazione degli altri strati.

Infine, concludere con uno strato di besciamella ricoperto da parmigiano.

Far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 180 gradi per circa mezz’ora, massimo 40 minuti. La cottura dipende molto anche dal tipo di forno che si utilizza.

Ed ecco pronta in poche mosse, una lasagna squisita per far felici grandi e piccini.

