Chi non conosce le famosissime sfoglie di pasta all’uovo che hanno fatto innamorare generazioni intere? Un vero e proprio portento della cucina tradizionale, le lasagne hanno, infatti, segnato la storia delle ricette più gettonate. Il formato di pasta tra i più antichi presenti in Italia.

Al sugo, con la salsiccia fresca, con le verdure, i funghi, i latticini e chi più ne ha più ne metta.

Il variegato ventaglio di versioni e opzioni possibili rende questa tipologia di pasta unica nel suo genere. Per questo motivo, la Redazione vuole suggerire una preparazione originale e molto semplice per sorprendere amici e parenti in poche mosse. Ecco l’occorrente per delle squisite girelle di lasagne per 4 persone.

Ingredienti

a) 250 g di lasagne;

b) 500 ml di besciamella;

c) 80 g di funghi porcini secchi;

d) 150 g di prosciutto cotto;

e) 150 g di formaggio a scaglie;

f) 1 spicchio d’aglio;

g) sale e olio extra vergine d’oliva q.b.

Idea furba per trasformare le classiche lasagne in un’arma segreta per stupire gli ospiti. Procedimento

Per realizzare le girelle di lasagne bisogna partire dai funghi. Prendere i funghi secchi e immergerli in una ciotola con acqua tiepida. Lasciar ammorbidire per 20 minuti poi farli saltare in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio.

A questo punto, prendere una pentola, versare l’acqua e portare a bollore. Aggiungere sale e olio e far sbollentare le sfoglie di lasagna per circa un minuto.

Scolare e adagiare su un piatto le sfoglie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prendere ad uno ad uno i fogli di lasagna, posizionarli su un piano di lavoro e spalmare la besciamella, poi cospargere il prosciutto cotto, i funghi, una spolverata di scaglie di formaggio e pian piano arrotolare la sfoglia su se stessa. Tagliare a fette, più o meno di 3 centimetri l’una, il rotolo di pasta. Prendere una pirofila ricoperta da carta da forno e posizionare le girelle di lasagne una vicino all’altra.

A questo punto, far cuocere in forno alla temperatura di 180° C per circa 30 minuti ed il gioco è fatto.

Se “Idea furba per trasformare le classiche lasagne in un’arma segreta per stupire gli ospiti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Ecco la ricetta furba e veloce per un pan di Spagna speciale, da provare assolutamente”.