Camminando per le strade di qualsiasi città si può notare, in questi giorni, come le tendenze firmate autunno-inverno 2021 e 2022 si siano estese a macchia d’olio.

Spolverati i vecchi cappotti dall’armadio e acquistati gli ultimi capi alla moda, si è pronti, oramai, ad accogliere l’inverno.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oggigiorno, sempre più le donne, ma anche uomini, sono spinti dal desiderio di apparire più belli e giovanili, anche indossando dei classici pantaloni.

A tal proposito, ecco come vestirsi bene anche a 50 anni con questi pantaloni amatissimi e 4 semplici trucchetti.

Impeccabili con poco

L’intento è quasi sempre quello di apparire impeccabili e perché no, magari anche più magri, senza ricorrere a troppi stratagemmi.

C’è chi cerca il look più alla moda e c’è chi ha intenzione solo di proteggersi dalle temperature in calo. In ogni caso, è sempre utile farci aiutare da qualche piccolo trucchetto o da qualche idea geniale per vestirsi bene, valorizzando la figura.

Da non farsi sfuggire questi 5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico.

Ci sono, poi, quei capi d’abbigliamento che non passano mai di moda e che sono perfetti sia per l’estate che per l’inverno, come i jeans. I famosi pantaloni in denim sono ideali a tutte le età. Questo modello, in particolare, è comodo e glamour, consigliatissimo anche dopo gli “anta”.

Infine, è impossibile fare a meno di lui, questo capo invernale è popolarissimo e sta bene anche alle over 50. Di cosa si tratta? Stiamo parlando di un capo d’abbigliamento intramontabile e che ci riscalda e protegge dal freddo. Scopriamo insieme tutti i segreti di questo capo di moda quest’inverno.

Impossibile fare a meno di lui, questo capo invernale è popolarissimo e sta bene anche alle over 50

Come non innamorarsi del cardigan? Un indumento utilissimo per tanti motivi. Innanzitutto, perché copre e riscalda, soprattutto se è fatto di lana. Inoltre, riesce a nascondere anche qualche rotondità di troppo. Il cardigan sta bene a tutte, basta semplicemente abbinarlo in modo adeguato.

Il modello lungo piace moltissimo ma anche quello corto non è da sottovalutare.

Difatti, ha letteralmente spopolato su Tik Tok e moltissime sono state le celebrities che lo hanno indossato.

Senza contare che tantissime ragazze lo hanno ricrearlo in casa, riciclando vecchi maglioni.

Insomma, questo capo è di super tendenza quest’anno e non può mancare nel guardaroba.

Impossibile fare a meno di lui, questo capo invernale è popolarissimo e sta bene anche alle over 50

Il cardigan corto è elegante e chic. Molte star dello star system lo hanno sfoggiato senza maglietta sotto. Una mossa audace ma non volgare che ha conquistato il grande pubblico delle giovanissime.

Non tutte lo sanno ma un bel cardigan corto è perfetto anche per le over 40 e 50. In un attimo, anche il look più semplice può diventare di classe, con un tocco di bon ton. Ideale da abbinare con camicia in seta e gonna midi, oppure pantalone a palazzo o skinny.