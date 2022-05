Prendersi cura dei piedi con l’estate diventa quasi una necessità, visto che li sfoggeremo con diversi modelli di sandali. Per questo, già da ora, bisognerebbe fare dei pediluvi che possano ammorbidire i calli e una pedicure per sistemare pellicine e unghie. In questo modo potremmo abbinare uno smalto alla moda alle mani e ai piedi, per completare al meglio il nostro look.

Se siamo indecisi sul colore da applicare, le tendenze del momento sono originali e altre riportano in vita vecchie glorie dal passato. Una nuance che non passerà mai di moda, perché da sempre simbolo di eleganza e raffinatezza, è il rosso.

Un colore che non conosce età ed estremamente versatile, perché possiamo portarlo senza doversi preoccupare di sfigurare in qualsiasi circostanza. Un must che non può mancare nel nostro beauty case insieme a tutte le varianti, più scure, come il borgogna o il ciliegia, o più chiare, come il color fragola. La scelta dipenderà dal nostro colorito e dall’outfit che sceglieremo.

Creiamo poi la combinazione perfetta aggiungendo una cavigliera luccicante o degli anellini da piedi più raffinati.

Oltre al rosso sono questi i colori di smalto eleganti per piedi curati e le 4 tendenze dell’estate 2022

Se non vogliamo optare per il rosso, per trasmettere lo stesso fascino e risultare ugualmente leganti e sofisticati, ma con semplicità, scegliamo tonalità nude e neutre, come il rosa o il beige.

Le tinte nude si sposano benissimo praticamente a tutti i colori e diversi tipi di abbigliamento. Sono adatte a chi ha le unghie corte o lunghe e a qualsiasi forma.

Il rosa pastello e antico sembrerebbe essere quello che regala un effetto romantico perfetto, esprime dolcezza e mantiene i piedi in ordine, anche a 60 anni.

Dunque, oltre al rosso, sono questi i colori di smalto che ci faranno apparire di gran classe, donando uno stile senza pari.

Alternative alla moda

Le tendenze per l’estate e per questi mesi primaverili finali non finiscono qui e si arricchiscono di novità sorprendenti. Ritornano i colori metallizzati e glitterati, da scegliere per le serate, mai scontati e molto allegri, potremo sbizzarrirci.

Per risaltare la pelle baciata dal sole non rinunciamo allo smalto verde menta. Un colore elegante, originale, tipicamente estivo, per uno stile fresco e accattivante, facile da abbinare.

Per gli indecisi la moda propone lo smalto cangiante con doppie sfumature e riflessi. Potremmo scegliere tra vari accostamenti, da quelli meno vistosi a quelli sgargianti e vivaci.

Mentre con l’audace colore fucsia fluo non passeremo inosservate sia di giorno che di sera, per fare la spesa o per un aperitivo in riva al mare, i nostri piedi appariranno più splendidi e belli.

