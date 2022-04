Se per mesi abbiamo nascosto i nostri piedi, per ripararli al meglio dalle intemperie e dal freddo, adesso non dovremo farlo più. Anzi, si avvicina sempre di più il momento di scoprirli e renderli più belli che mai, curati e lisci, eliminando più possibile le imperfezioni.

Non è un bel vedere ritrovarsi dei piedi malconci, secchi e screpolati e magari che puzzano un po’. Oltre che imbarazzante, il cattivo odore potrebbe rovinare tutte le scarpe che indossiamo.

Per eliminare la puzza, potremmo avere dei piedi profumati a lungo con qualche cucchiaio di un semplice ingrediente che abbiamo in casa, per affrontare il problema. Prima, però, dovremo prenderci cura dei piedi con degli accorgimenti basilari.

Le buone abitudini

Se non è nostra abitudine andare in centri estetici specializzati, probabilmente non sarebbe una cattiva idea cominciare a farlo, almeno per poche volte l’anno e capire se abbiamo bisogno di particolari cure. Infatti, se abbiamo calli fastidiosi e anche doloranti, non è il caso di intervenire da soli, meglio affidarsi a chi ha le competenze giuste, prima di combinare disastri.

A casa sicuramente potremo togliere lo smalto vecchio, sostituendolo periodicamente, valutando l’idea di mettere un prodotto rinforzante se abbiamo le unghie fragili. Una volta la settimana circa, se non abbiamo particolari problemi, dovremo esfoliare la pelle, per eliminare le cellule morte.

Passiamo quotidianamente una crema nutriente, dalle proprietà emollienti e massaggiamo delicatamente la pianta, anche per attivare la circolazione e favorire un sollievo generale. Ovviamente, non sottovalutiamo la pulizia quotidiana, nonché il materiale dei calzini, o scarpe, che indossiamo, per fare profumare sempre i nostri piedi.

Piedi profumati a lungo con qualche cucchiaio di questo comune ingrediente per un pediluvio strepitoso che rende la pelle e calli morbidi

Il pediluvio è da fare almeno una volta a settimana, o anche più spesso, soprattutto se usiamo elementi naturali che non aggrediscono la pelle. L’aceto di mele bio, è rigenerante, ammorbidisce le pellicine dure, i calli, eliminerebbe il senso di stanchezza e aiuterebbe a sbiancare anche le unghie ingiallite.

Inoltre, fattore da tenere assolutamente in considerazione è che costituisce un rimedio naturale per neutralizzare i cattivi odori, scoraggiando anche la comparsa di batteri o funghi. Quindi, sarà più facile sbarazzarci di quella fastidiosa puzza dovuta al sudore, che spesso è difficile da rimuovere completamente. L’acido acetico contenuto potrebbe anche essere utile per trattare le verruche e per eliminare la pelle morta.

Per fare un pediluvio fai da te, aggiungiamo mezza tazza di aceto in una bacinella media colma di acqua tiepida e immergere i piedi per circa 20 minuti.

Potremo eseguire questa semplice coccola per una volta la settimana e aggiungere anche poche gocce di tea tree oil. Usiamo la pietra pomice se i nostri talloni sono particolarmente duri, per esfoliarli al meglio.

