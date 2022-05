Finalmente il tempo è dalla nostra parte e possiamo dedicarci nuovamente ad esplorare posti nuovi. Organizzare un weekend fuori porta alla scoperta dell’Italia non è solo un modo per staccare dalla solita routine. Ma anche una buona scusa per scoprire le bellezze che ci circondano e magari assaporare del buon cibo. Siamo molto fortunati, perché in Italia possiamo visitare posti magici facendo soltanto pochi chilometri.

Abbiamo già parlato di piccoli borghi davvero suggestivi che si visitano in una sola giornata. Un esempio è sicuramente la splendida cittadina di Cortona, a cavallo tra Umbria e Toscana. Ideale per chi non vuole allontanarsi troppo e facilmente raggiungibile, vista la sua posizione. Oggi ci sposteremo un po’ più ad Est, ai confini estremi dell’Italia con la Slovenia. Andremo alla scoperta di un luogo davvero incredibile, nascosto nelle profondità della Terra.

Vivremo un’esperienza unica in questa grotta sotterranea italiana tra le più grandi al Mondo che ci lascerà senza fiato

Gli amanti della natura non possono lasciarsi sfuggire l’opportunità di calarsi in questa grotta davvero incredibile. Ci troviamo in Friuli Venezia Giulia, poco distanti da Trieste, nella località di Borgo Grotta Gigante, nel comune di Sgonico. E possiamo ammirare una spettacolare grotta carsica che nel punto più profondo del percorso turistico arriva a ben 101 metri. Camminando all’interno di questa magnifica opera della natura, ci sembrerà di essere nel romanzo Viaggio al centro della Terra. Gallerie e sentieri scavati nella roccia fatti di stalattiti, stalagmiti e formazioni calcaree.

Prepariamoci a rimanere stregati

La Grotta Gigante di nome e di fatto è la meta perfetta per chi ama scoprire le meraviglie del mondo sotterraneo. La discesa comincia con 500 gradini suddivisi in rampe, da cui già solo abbassando lo sguardo si rimane ammaliati. Si arriva alla Grande Caverna, a 80 metri di profondità, un vero spettacolo. Proseguendo lungo il percorso si può ammirare la Sala dell’Altare, da cui scorgere l’imbocco per la Grotta Segreta. Diversi pozzi verticali, che arrivano a una profondità di 252 metri, sono visitabili accompagnati da esperti speleologi.

Al momento questa esperienza è sospesa, ma si può contattare il sito ufficiale per chiedere informazioni. Lo stesso vale per l’esperienza di gusto in una delle terrazze panoramiche. È arrivato il momento di tornare in superficie percorrendo il sentiero di risalita Carlo Finocchiaro e la sua scalinata panoramica. Una visita di un’ora in un luogo suggestivo al costo di 15 euro a persona. Mi raccomando, portiamo un giubbino perché la temperatura interna costante è di 11 gradi. Insomma, vivremo un’esperienza unica in questa grotta sotterranea italiana davvero incredibile. Lungo tutto lo Stivale, anche a due passi dalla Capitale, si possono trovare luoghi straordinari meno conosciuti alle folle. Ce n’è per tutti i gusti, amanti del verde e della natura o appassionati di arte e architettura.

