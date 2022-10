Come sgonfiare piedi e caviglie gonfi velocemente, si potrebbe fare così

Sono tante le cause che potrebbero causarci i piedi gonfi. Così come le caviglie gonfie, che sono abbastanza comuni in determinate categorie di persone. Ad esempio, le persone anziane, quelle sovrappeso, le donne incinte e chi ha problemi alle vene. Il più delle volte, è dovuto ad una ritenzione idrica con conseguente accumulo di liquido. Problema di gonfiore che potrebbe riguardare non solo i piedi, ma anche cosce e polpacci.

Sono questi alcuni dei motivi perché si gonfiano i piedi negli anziani e non solo

Che è un problema ben diverso dal male sotto il piede o nella sua parte superiore. Come sgonfiare piedi e caviglie gonfi in modo veloce è utile e importante saperlo. A volte può essere frutto del fatto che facciamo una vita sedentaria. O che siamo costretti a stare fermi, nella stessa posizione, per un tempo prolungato. Ad esempio, se siamo a letto per una malattia e siamo impediti ad alzarci.

Non solo. Anche indossare delle calzature più strette del numero che dovremmo portare non aiuta i nostri piedi e caviglie. Che potrebbero finire per gonfiarsi, soprattutto se le signore non portano dei tacchi, ma scarpe tipo ballerine, ovvero piatte. Per fortuna, ora non fa più caldo, altrimenti avremmo avuto un problema in più da affrontare.

Le cause comuni che indurrebbero il gonfiore dei piedi sono, purtroppo, diverse

La vasodilatazione per le temperature alte, infatti, potrebbe avere il gonfiore come conseguenza. I commessi che stanno in piedi per lungo tempo, o chiunque faccia un lavoro che obbliga a non sedersi, potrebbero raccontare dei loro piedi gonfi. Dovremmo anche imparare a stare attenti con il consumo di alcolici. Così come mangiare, con frequenza, cibi particolarmente salati.

Naturalmente, dove possibile, evitare di assumere certi comportamenti, in particolare bere troppi alcolici e fare vita sedentaria, potrebbe essere un aiuto per sgonfiare i piedi. Anche se non è l’unico modo per farlo.

Come sgonfiare piedi e caviglie con diversi utili rimedi

Ci sono, per fortuna, altri rimedi o consigli della nonna per aiutarci a sgonfiare velocemente i nostri piedi. A partire da quello classico, ma sempre efficace, di tenere i piedi sollevati durante la notte. Ovvero, dormendo con un cuscino sotto il materasso, dove si posizionano i nostri piedi. Ciò serve per mettere il cuore in una posizione più in basso rispetto a quella dei nostri piedi, facilitando il deflusso del sangue.

Impacchi di acqua fredda, da fare sulla parte che risulta gonfia, offrirebbero un buon aiuto per sgonfiare gli arti inferiori. E anche la dieta, per perdere peso, non è mai da sottovalutare come rimedio efficace.

