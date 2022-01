Possiamo scegliere l’abito perfetto abbinato alle scarpe più trendy della stagione, ma se poi alcuni dettagli non sono abbastanza curati, il risultato è pessimo.

Se d’estate avere dei piedi curati è il vero segreto, d’inverno non possiamo che dare più attenzioni alle mani. Dovrebbero essere vellutate e setose, trattarle con creme, oli naturali e soprattutto tenere in perfetto stato le unghie. Non importa averle corte o lunghe, basta tenerle in ordine, assecondando la forma delle nostre dita.

Eliminiamo le cuticole, limiamole con armonia ed evitiamo di mangiarle e distruggerle. Per chi non vuole ricorrere a quelle finte, basterà scegliere lo smalto adatto al proprio outfit e personalità. C’è chi quest’inverno si sta sbizzarrendo con fantasie molto particolari, come il tartarugato o il maculato, ma potrebbero non andare bene a tutte le donne.

Scegliamo questo colore di smalto alla moda adatto a tutte le età per unghie corte e lunghe

Basterebbe scegliere pochi colori da tenere in casa, sia per le occasioni più speciali, sia per le attività di tutti i giorni. Oltre il classico rosso, che accontenta tutti i gusti e va bene a chi ha 20 o 60 anni, in questi mesi c’è un colore che non può mancare nel nostro beauty.

Si tratta del blu, in tutte le sue sfaccettature e tonalità, che richiama il mare ma anche un cielo pomeridiano o notturno sereno.

Non solo il blu notte, ma anche il navy, petrolio, cobalto, colore denim, più chiaro o più scuro, opaco, brillante o metallizzato. Perfetto per chi vuole sfoggiare le sue unghie in modo elegante e con stile.

Nessun limite d’età per questa colorazione, anche se il vero top è nella versione blu scuro. Senza contare che potremmo utilizzarlo per ogni tipo di attività, per fare la spesa o per una cena fuori. Inoltre, non dovremo riflettere troppo sul genere di look o sui colori da indossare, perché otterremo sempre un risultato eccellente.

Oltre al blu

Se poi non amiamo particolarmente le tonalità del blu, le tendenze schiacciano l’occhio ad altri colori, tutti meravigliosi.

Sono molto apprezzati gli smalti color ciliegia, verde salvia, creamy purple, dai toni più delicati ma ricchi di personalità. Infine, per non sbagliare, tingiamo le unghie, corte o lunghe, con i colori della Terra, che sono sempre molto adatti per l’inverno. Oppure optiamo per il nude, che dona sempre una certa raffinatezza a tutto il look.

Quindi, scegliamo questo colore di smalto alla moda adatto a tutte le età per unghia corte e lunghe, che si abbina a meraviglia praticamente con tutti i tipi di abbigliamento.