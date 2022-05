Per gli appassionati di cucina è fondamentale avere a disposizione una serie di utensili e accessori che facilitino il lavoro. Pensiamo alle pentole e alle padelle di buona qualità, ma anche ai mestoli, ai piccoli elettrodomestici, ai taglieri e così via. Non dimentichiamo i coltelli, che sono tra gli oggetti più importanti in una cucina e che devono svolgere perfettamente il loro compito. Utilizziamo i coltelli tutti i giorni, ma anche i prodotti di ottima qualità necessitano di cure e attenzioni. Infatti, capita che dopo molti usi la parte tagliente di questi oggetti tenda a smussarsi.

Ecco come affilare coltelli e forbici senza spendere neanche un soldo grazie a questi rimedi casalinghi della nonna

Quando un coltello non taglia più bene, spesso lo buttiamo via o lo portiamo a far affilare in un negozio specializzato. Ma con i trucchetti che forniremo nelle prossime righe sarà facilissimo renderli nuovamente taglienti e come nuovi. Un metodo facile e veloce è quello di utilizzare una tazzina o un piatto in ceramica. Può sembrare strano, ma questo materiale è davvero abrasivo. Capovolgiamo il piattino o la tazzina su un piano. Con una mano afferriamo il coltello o le forbici e con l’altra teniamo fermo l’oggetto di ceramica. Strofiniamo la lama da entrambe le parti e per diverse volte. Un trucchetto facile, veloce e sicuro.

Altri metodi per affilare perfettamente una lama

Oltre al metodo della tazzina o del piatto in ceramica, possiamo affilare le nostre lame anche utilizzando un foglio di alluminio. Prendiamo della semplice carta stagnola e ripieghiamola più volte su sé stessa, in modo da creare uno spessore. Ora, con le forbici o con un coltello tagliamo il foglio, ripetendo l’operazione più volte. Il taglio deve interessare tutta la lunghezza della lama. La stagnola può essere sostituita anche con della carta abrasiva. La tecnica da usare è la stessa.

Un altro metodo casalingo, e soprattutto utilizzato dalle nostre nonne, è quello di affilare la lama di un coltello usando un altro coltello. In che modo? Basterà strofinarli più volte tra loro e per tutta la loro lunghezza. Questi appena descritti sono dei metodi casalinghi che ci permetteranno di recuperare facilmente le lame smussate. Quindi, ecco come affilare coltelli e forbici senza spendere una fortuna, ma utilizzando solo degli oggetti che abbiamo in casa.

