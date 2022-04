Li abbiamo indossati per anni al mare e ritornano ancora più chic questi sandali comodissimi e di tendenza, in versione elegante o casual

C’è chi non vede l’ora di sfoggiare i completi più alla moda dell’estate, per scoprire finalmente gambe e piedi e sorseggiare un fresco aperitivo al mare. Quest’anno grande spazio ai colori, alla libertà e alla semplicità, ma anche all’eccentricità con diversi accessori ripescati dagli anni ’90.

Nonostante ci siamo tendenze del tutto originali, mai viste, alcuni prodotti sembrano avere una seconda vita, sotto una nuova veste. Se per l’inverno abbiamo riscoperto alcuni vecchi modelli di jeans, la primavera ha aperto le porte a giacche simbolo di un’era fantastica.

Abbiamo visto spopolare scarpe classiche, abbellite e arricchite con modernità e vecchie glorie del passato, che suscitano sempre raffinatezza ed eleganza. Oltre al modello Chanel bicolore, che sembrerebbe conquistare molte donne grazie all’inequivocabile stile, a breve vedremo trionfare un’altra tendenza.

Modelli estivi

Non c’è dubbio che ci sarà l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i sandali da indossare per l’estate. Il modello alla schiava e da gladiatore, ad esempio, saranno un vero cult, mai fuori luogo, in grado di accontentare tutti i gusti. Li troveremo alti o bassi, con tacco grsso o fine, in pelle, in tessuto, con vari fronzoli, pietre, perle e punti luce.

Scordiamoci i vecchi sabot, che si trasformeranno in scarpe aperte con Platform singolari e anche abbastanza pratiche. Ci saranno infradito particolari con tacchi esuberanti e di tutte le forme, decisamente singolari. Per mantenere la praticità, molti sandali avranno il plateau, per chi non vuole rinunciare a un tacco alto pur mantenendo il comfort. A impreziosirli ci saranno semplici fasce grandi, a intreccio o sottili laccetti che diventano come un vero gioiello che valorizza il piede.

I colori andranno dai più tenui e pastello ai più audaci, che non passano inosservati. Anche il bicolore e fantasie romantiche o psichedeliche sono molto di tendenza. Insomma, non resterà che scegliere quello che più si abbina al nostro outfit e che incontra il proprio stile personale.

Ci sarà un nuovo ritorno di fiamma, che non potremo fare a meno di notare tra le vetrine più trendy. Li abbiamo indossati per anni al mare quando eravamo bambini o li abbiamo messi ai nostri figli, ovvero i sandali a granchio, anche detti a ragnetto.

Queste scarpe erano indispensabili per camminare senza difficoltà tra gli scogli o in spiaggia e spesso ci lamentavamo perché non erano di grande tendenza, eppure quest’estate saranno indispensabile per essere chic.

Terribilmente comode e morbide, si adatteranno a qualsiasi look, anche nelle versioni reinterpretate dai gradi stilisti. Effervescenti e fresche, perfette per andare al mare, ma anche per un aperitivo estivo e persino per una serata più speciale. Indossiamole con un abito lungo, un vestito fresco da giorno, un pantalone largo o a zampa, basta averne un paio sempre nella scarpiera.

