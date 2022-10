Come risolvere il problema dei piedi secchi con un rimedio della nonna

Se è vero che con l’arrivo dell’autunno, i nostri piedi non sono più in bella mostra, è anche vero che tutte le donne detestano sentire al tatto talloni screpolati e piedi secchi e disidratati. Tuttavia, rimandiamo perché sappiamo che tanto non ce li vede nessuno e soprattutto, non ci va di spendere altri soldi in prodotti per la cura dei piedi secchi. E se scoprissimo un rimedio della nonna a costo zero che ci permette di risolvere il problema anche in inverno?

Il rimedio naturale contro piedi secchi e duri

Trascurare i piedi secchi e i talloni screpolati significa dare il benvenuto a calli duri e dolorosi e piedi dall’aspetto trascurato. Oltre ai classici rimedi della nonna contro i piedi secchi, tra cui ricordiamo il bicarbonato e l’aceto di mele, esiste un altro trucchetto, ovvero le patate. Il loro utilizzo è versatile e la resa è sorprendente. Possiamo usare la polpa o la buccia. Tagliamo la patata a metà, cospargiamola di sale grosso e strofiniamola su talloni e piante dei piedi con movimenti circolari, per rimuovere la pelle morta. Laviamo i piedi con acqua calda e usiamo dell’aloe o una crema idratante e lenitiva per ammorbidirli. Ricordiamoci di indossare poi tutta la notte dei calzini di cotone, per tenere più a lungo possibile i piedi idratati e umidi.

Come risolvere il problema dei piedi secchi con alcuni rimedi naturali

Un altro modo per usare le patate contro i piedi secchi è quello di bollirle. Una volta cotte e morbide schiacciamole nell’acqua di cottura. A questo punto, immergiamo i piedi nel nostro brodo caldo e lasciamoli in ammollo per circa un quarto d’ora. Finito il pediluvio potremo sciacquare, eventualmente fare uno scrub per rimuovere la pelle morta e procedere all’idratazione. Esistono davvero tanti rimedi naturali contro i piedi secchi, ma quello delle patate è sorprendente. Qual è l’effetto delle patate sulla pelle? Le patate sono ricche di minerali, antiossidanti e vitamine, che aiutano a placare infiammazioni, irritazioni, occhiaie e pelle secca. Sono ottime anche per dare nuova luce ai capelli sfibrati, con forfora.

Idratare la zona occhiaie

Per usare le patate contro le occhiaie e ridurre i segni di affaticamento, possiamo tagliare delle fette spesse, posizionarle sulle occhiaie e lasciarle in posa per una decina di minuti o addirittura usarne il succo nelle zone interessate. Insomma, se ci chiediamo come risolvere il problema dei piedi secchi, potremmo trovare la nostra risposta nelle patate, che a costo zero ci permettono di risolvere questo e altri problemi cutanei.

