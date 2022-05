Lasciare degli orrendi aloni gialli sulle magliette non piace proprio a nessuno. Ma quando arriva l’estate, purtroppo, il caldo torrido e l’umidità accentuano la nostra sudorazione. In realtà il sudore è l’arma utilizzata dal nostro corpo per salvarci la vita. Infatti, si tratta di un meccanismo naturale che permette all’organismo di abbassare la temperatura. Il sudore è un liquido trasparente completamente inodore. Ma quando entra in contatto con i batteri presenti sul nostro corpo, potrebbe diventare maleodorante e sgradevole. Naturalmente non è solo il caldo a provocare questo problema. Ma anche l’ansia, la rabbia, alcuni alimenti, oltre al peperoncino, e così via.

Oltre al deodorante, ecco 3 rimedi naturali per evitare che le ascelle puzzino di cipolla anche subito dopo la doccia

Non è sempre facile individuare la causa della sudorazione legata ad uno sgradevole odore e, alle volte, non dipende neanche da una cattiva igiene. Molti di noi cercano di contrastare l’imbarazzante fastidio del cattivo odore utilizzando dei comuni deodorati. Ma anche alcuni rimedi naturali potrebbero essere efficaci. Pensiamo al caro e vecchio bicarbonato. Sempre presente nella nostra dispensa e amico delle pulizie di casa. Non ce lo saremmo mai aspettati, ma questo prodotto sarebbe in grado di contrastare il cattivo odore in modo naturale. Potremmo mescolare il bicarbonato con dell’acqua, vaporizzarlo sulla pelle, tamponare e lasciare agire.

Anche l’aceto di mele potrebbe essere molto utile, perché considerato un antibatterico naturale. Basterà versarlo su un dischetto di cotone e bagnare le ascelle. L’ultimo rimedio naturale che vogliamo proporre è quello che sfrutta l’azione della patata. Pare che questo tubero abbia delle proprietà antitraspiranti. Potremmo utilizzare il suo succo per prevenire il problema del cattivo odore. Oltre al deodorante, ecco 3 rimedi naturali che potrebbero aiutarci e che vale la pena provare.

Qualche altro consiglio

Per evitare o eliminare il cattivo odore, dobbiamo necessariamente lavare per bene le ascelle, utilizzando un sapone neutro e delicato. È anche molto importante risciacquare accuratamente. Una delle cause che potrebbero provocare il cattivo odore è la presenza della peluria. In questo caso, utilizziamo la ceretta o il rasoio per eliminare il problema. Un ultimo fattore da non sottovalutare è l’abbigliamento. Infatti, alcuni vestiti o tessuti potrebbero impedire alla pelle di respirare. Ad esempio, pensiamo alle stoffe sintetiche o ai vestiti troppo attillati.

