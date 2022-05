L’estate è alle porte e la voglia del costume si fa sentire. Tuttavia, non abbiamo idea di ciò che si porterà e che potremmo adattare bene al nostro fisico. Ecco, quindi, che qui scioglieremo tutti i dubbi sui modelli da scegliere e i colori che impazzeranno per l’estate 2022. Anzitutto, tra quelli più alla moda, abbiamo il bikini con lacci lunghissimi, sportivo e comodo, ottimo anche per i seni più abbondanti. Per la parte inferiore, poi, si può spaziare dal classico slip ai pantaloni leggeri, se si ha bisogno di nascondere i chili di troppo.

In alternativa, potremo osare con degli slip molto sgambati che escono dai pantaloni. Per chi non preferisce il bikini ma vuole optare per il costume intero, quello con le spalline sottili va per la maggiore. Ce ne sono di tante varianti, utili anche da indossare come body sopra le gonne o gli shorts. È un’ottima strategia per apparire sempre trendy, anche in spiaggia.

Altri modelli alla moda

Altra idea moda è il sensualissimo trikini, che torna di tendenza per il 2022. Si tratta di un tre pezzi a metà strada tra il costume intero e il bikini. Esso ha la caratteristica di esaltare schiena e fianchi e di essere molto glamour. È l’ideale anche al calar del sole, per un aperitivo in spiaggia oppure per una serata al mare. Inoltre, è perfetto da abbinare insieme a pantaloni larghi o a gonne corte. Quindi, non solo il bikini ma anche questi altri modelli di costume andranno forte quest’estate. Per quanto riguarda i colori, l’input è davvero all’insegna della varietà. Infatti, si potrà scegliere tra più opzioni super colorate o in fantasia, che renderanno l’outfit da spiaggia allegro e dinamico.

Non solo il bikini ma anche questi altri modelli di costume impazzeranno nell’estate 2022 nelle tonalità dei colori più gettonati

Tra le idee moda, i colori che si impongono maggiormente sono: il rosa, il glicine, il corallo, il verde acqua e l’azzurro. Chi, invece, preferisce colori più scuri, potrà optare per il classico nero o marrone. Inoltre, non mancano tonalità più calde come l’arancione, l’oro e il bordeaux. Si consideri che il colore del costume deve basarsi anche sulla tonalità della carnagione. Il marrone e l’oro, ad esempio, saranno perfetti per chi ha la pelle ambrata. L’azzurro, il verde e il glicine, invece, si sposano perfettamente con la carnagione chiara. Invece, in caso di pelle olivastra, il nero è sicuramente una soluzione ad hoc. In questo caso, si potrà scegliere tra le diverse varianti di nero, che sono caviale, lucido o trattato.

Approfondimento

