Cosa mettere nella lavatrice per eliminare puzza e calcare e profumare i panni

È tempo di fare definitivamente il cambio stagione e riporre costumi e indumenti estivi, che abbiamo indossato negli ultimi mesi. Per evitare di ritrovarli, la stagione successiva, puzzolenti e rovinati, però, dovremmo fare attenzione a come li sistemiamo nei contenitori. Allo stesso modo, quando mettiamo via i copriletti leggeri e le lenzuola di lino, è necessario piegarli e sistemarli con cura in luoghi privi di umidità e all’asciutto.

Preferibilmente sarebbe opportuno conservarli puliti e lavati precedentemente, aggiungendo qualche ingrediente per igienizzarli ed eliminando tutte le macchie di sporco. Infatti, se ignoriamo le tracce di unto o aloni vari, probabilmente avremo delle difficoltà a rimuoverli successivamente. Ma, per avere un risultato eccellente, la nostra lavatrice dovrà essere perfettamente pulita.

Cosa mettere nella lavatrice per eliminare puzza di muffa e fogna

La manutenzione della lavatrice, come di qualsiasi altro elettrodomestico, è un aspetto da non sottovalutare per non avere brutte sorprese. È risaputo che periodicamente bisognerebbe effettuare lavaggi a vuoto ad alte temperature e lavare bene sia le guarnizioni che gli altri elementi. Ma potrebbe accadere di sentire degli odori sgradevoli che escono dal cestello che impediscono al bucato di profumare, come desideriamo. Se percepiamo puzza di muffa o fogna, potremmo intervenire con alcuni semplici rimedi della nonna, efficaci per contrastare l’odore sgradevole.

Pochi sanno che il collutorio sembrerebbe essere utile in questi casi, basterà versarne mezzo bicchiere direttamente nel cestello, prima di riempirlo con i panni. Questo elemento contrasterà l’odore forte di muffa e umidità e i nostri panni saranno finalmente profumati dopo il lavaggio.

Rimedi naturali della nonna per profumare il bucato

A causare il tanfo di sporco potrebbe essere il calcare o il detersivo depositato nelle tubature, per questo potremmo intervenire con l’acido citrico. Ingrediente assolutamente versatile in casa, adatto a tantissimi utilizzi. Non solo toglie gli accumuli di calcare e profuma i panni, ma serve anche ad ammorbidirli, quindi aggiungiamone circa 4 cucchiai al detersivo. Oppure diluiamo 150 g di polvere in un litro d’acqua per pulire a dovere anche il cestello. Anche il limone è un valido alleato contro puzza e calcare, usiamo il succo per pulire le guarnizioni e per fare un lavaggio a vuoto a 60 gradi. Oppure versiamo mezzo bicchiere di succo nella vaschetta del detersivo e procediamo con il ciclo di lavaggio.

3 ingredienti anti puzza

Nell’elenco degli ingredienti efficaci a contrastare calcare e odori sgradevoli non possono mancare bicarbonato e aceto. Infallibili per neutralizzare la puzza, usati singolarmente o insieme, possono aiutarci ad ottenere dei panni eccezionalmente profumati. Quindi misceliamo un cucchiaio di bicarbonato con 150 ml di aceto per disinfettare l’interno della lavatrice, diminuiamo le quantità invece se il cestello è a pieno carico. Infine, potremmo aggiungere poche gocce d’olio essenziale di tea tree nel cestello per rendere il bucato pulito e dire addio agli odori fastidiosi. Ecco, quindi, cosa mettere nella lavatrice per eliminare puzza e tracce di calcare e per avere un bucato morbido e profumato.

