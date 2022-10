Come togliere odore di uovo dai piatti e da tutte le altre stoviglie

Quando si lavano i piatti ci sono degli odori che spesso non si riescono ad eliminare col lavaggio con il semplice detersivo. E da questo punto di vista l’odore delle uova non è davvero secondo a nessuno. Un odore che, tra l’altro, si trasforma in tutto e per tutto in una puzza. Soprattutto quando, dopo aver cucinato le uova, non si lavano subito i piatti o le stoviglie.

Vediamo allora, proprio per togliere in maniera efficace la puzza delle uova, quali sono gli alleati per raggiungere l’obiettivo. Sia con il lavaggio a mano. Sia anche prima di mettere i piatti in lavastoviglie per un ciclo completo di pulizia e di sterilizzazione.

Come togliere odore di uovo dai piatti dopo aver preparato il pranzo o la cena

Nel dettaglio, la sostanza naturale che rappresenta un valido alleato, per togliere la puzza di uova, è senza ombra di dubbio l’aceto. Muniti di una bacinella, riempita d’acqua fredda e di un bicchiere di aceto, basterà infatti lasciare i piatti in ammollo per almeno dieci minuti al fine di togliere l’odore delle uova. Dopodiché, risciacquando dopo aver lavato i piatti normalmente con il detersivo, la puzza di uova sarà solo un lontano ricordo. Ecco, quindi, come togliere odore di uovo dai piatti. Ma è anche vero che, se non c’è l’aceto in casa, ci sono pure altri rimedi naturali per eliminare sempre efficacemente l’odore delle uova. Vediamo allora come.

L’emulsione limone e bicarbonato di sodio per eliminare la puzza di uova

Se non si dispone dell’aceto, si può infatti fare un’emulsione a base di limone e di bicarbonato di sodio. Per eliminare la puzza di uova dai piatti e dalle stoviglie passandola nelle zone interessate. E questo perché l’emulsione spicca per essere un potente rimedio naturale per neutralizzare gli odori, inclusa pure la puzza d’uovo.

L’errore da non commettere quando occorre eliminare la puzza di pesce e di uova

Nell’applicare questi rimedi naturali, inoltre, è fondamentale che in prima battuta, nell’effettuare il primo risciacquo al fine di rimuovere i residui di uova, si utilizzi sempre l’acqua fredda. In quanto con l’uso di acqua calda la puzza di uova tenderà a fissarsi nel piatto o nelle stoviglie.

Rendendo così ancor più difficile l’igienizzazione. Conoscere questi metodi è molto importante, visto che in cucina, al pari della puzza di pesce, quello delle uova spicca per essere tra gli odori più ostinati da eliminare durante il lavaggio delle stoviglie dopo il pranzo o dopo la cena.

