Una pianta aromatica tra le più utilizzate in cucina e tra le più coltivate in balcone o in giardino. Si presenta come un arbusto cespuglioso sempreverde, facilmente riconoscibile dall’odore caratteristico. Le sue foglie ovali, di colore verde-grigio, sono ricoperte da una leggera peluria.

Una pianta dalle origini antiche, già conosciuta dai Romani, come miracolosa e sacra. Infatti esisteva un vero e proprio rito da rispettare, prima e durante la sua raccolta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Una bontà in cucina e un beneficio per la salute

È una pianta aromatica che si coltiva facilmente e senza sforzi. Cresce rigogliosa anche senza l’intervento dell’uomo. Ha una buona resistenza e si adatta ad ogni tipo di terreno.

Il suo nome deriva dal latino “salvus” che vuol dire salvare.

Ecco che parliamo della salvia, conosciuta principalmente per i suoi usi in cucina, ma soprannominata anche “pianta della salute”.

Le sue foglie inconfondibili sia all’odore che al tatto, sono utilizzate per aromatizzare la carne, o per insaporire legumi e verdure.

Abbinata al burro, è un ottimo condimento per la pasta ripiena. Fritta, invece, è un antipasto buono e pronto in 5 minuti.

La salvia è anche ricca di flavonoidi e acidi fenolici. Ha proprietà antiossidanti e stimolanti per la funzione dell’intestino. È utilizzata come antidolorifico in caso di faringite.

Questa pianta aromatica ottima fritta o con il burro, in realtà è anche un rimedio naturale per contrastare l’eccessiva sudorazione in estate

Durante la stagione estiva uno dei problemi che maggiormente ci affligge è quello della sudorazione. La combattiamo con creme e deodoranti, sperando che neutralizzino il tanto odiato cattivo odore.

Sembra stano ma uno dei rimedi per contrastare questo problema, è la tisana alla salvia.

Questa pianta possiede proprietà anti-traspiranti, magnesio e vitamine B per regolare il livello ormonale e controllare la sudorazione.

Basta far bollire per 15 minuti, 50 grammi di salvia in 1 litro di acqua. Lasciamo raffreddare e filtriamo. Possiamo bere la tisana o applicarla nei punti critici.

Ecco che questa pianta aromatica ottima fritta o con il burro, in realtà è anche un rimedio naturale per contrastare l’eccessiva sudorazione in estate.