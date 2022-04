La sudorazione è quella funzione fisiologica che permette al nostro organismo di controllare la temperatura corporea. Generalmente questa condizione aumenta con l’arrivo della bella stagione e del caldo. Infatti, proprio in primavera e in estate, una sudorazione maggiore potrebbe provocare quei fastidiosi aloni gialli e minacciare le nostre magliette. Soprattutto quelle di colore bianco. Inoltre, il sudore potrebbe causare un odore poco piacevole e difficile da eliminare. Sulle magliette, di solito, questi aloni compaiono sotto le ascelle e, nel caso delle camicie, sul collo e sui polsini.

I rimedi più utilizzati

Gli aloni gialli, e soprattutto le macchie lasciate dai vari deodoranti, non sono facili da eliminare. In alcuni casi il normale lavaggio non risolve il problema. In commercio ci sono molti prodotti che potrebbero aiutarci, ma esistono anche dei rimedi naturali altrettanto efficaci. Pensiamo all’aceto di vino bianco, molto utile per risolvere alcuni dei più comuni problemi casalinghi. In questo caso dobbiamo solo riempire una bacinella di acqua, versare un bicchiere di aceto e lasciare in ammollo la nostra maglietta. Possiamo anche tamponare la parte macchiata e procedere con il lavaggio in lavatrice.

Anche il bicarbonato potrebbe risolvere il problema degli antiestetici aloni gialli. Basterà preparare una cremina con qualche goccia di acqua e strofinarla delicatamente sulla zona da trattare.

Ecco cosa aggiungere al bicarbonato per eliminare le macchie gialle di sudore e deodorante dalle magliette e come evitare di rovinarle definitivamente

I rimedi naturali descritti nelle righe precedenti potrebbero aiutarci a risolvere il problema delle macchie lasciate dal sudore e dal deodorante. Ma esiste anche un altro prodotto che sarebbe in grado di eliminare gli aloni. Parliamo del detersivo che utilizziamo per lavare i piatti. Un prodotto utile anche per rimuovere le macchie di olio e grasso.

Sarà sufficiente mescolare il nostro detersivo con qualche cucchiaino di bicarbonato e di acqua. Strofiniamo delicatamente sulla macchia e lasciamo agire per qualche ora. Trascorso questo tempo, laviamo in lavatrice o a mano. Facciamo attenzione, se abbiamo una maglietta colorata, proviamo questo rimedio su una piccola parte di tessuto. Quindi, ecco cosa aggiungere al bicarbonato per eliminare gli aloni lasciati dal sudore e dal deodorante.

Ecco cosa non dovremmo assolutamente fare

Molti di noi, per eliminare dalle magliette bianche le macchie gialle lasciate dal sudore, utilizzano la candeggina. Ma facciamo attenzione, perché in alcuni casi questo prodotto potrebbe rendere gli aloni più scuri e più visibili.

