La sudorazione è quel meccanismo naturale e fisiologico che permette al nostro organismo di regolare la temperatura corporea. Si manifesta attraverso il rilascio, da parte delle ghiandole sudoripare, di un liquido trasparente, formato da acqua e sostanze organiche e inorganiche. Il sudore è completamente inodore, finché i batteri normalmente presenti sul nostro corpo non lo decompongono. Mani, piedi, ascelle. Sono solo alcune delle parti del corpo che tendono spesso a sudare.

Da cosa potrebbe dipendere la sudorazione

L’aumento della sudorazione non è legato solamente alla temperatura esterna, ma potrebbe anche dipendere da altri fattori. Come, ad esempio, un attacco di ansia, una colica renale, un infarto, delle situazioni che ci rendono arrabbiati, nervosi e così via. Una sudorazione eccessiva si potrebbe manifestare anche durante alcune fasi particolari della vita, come la pubertà e la menopausa. Ma anche l’alimentazione contribuirebbe a peggiorare questa condizione. Ad esempio, quando mangiamo dei cibi troppo piccanti, iniziamo ad avvertire delle vampate di calore e a sudare abbondantemente. A tal proposito, se abbiamo la bocca in fiamme dopo aver mangiato il peperoncino, potremmo provare questi metodi per calmare il bruciore.

Non solo per via del peperoncino, ma il sudore acido potrebbe dipendere anche da questi farmaci e alimenti insospettabili

La sudorazione dipenderebbe non solo dal peperoncino, ma anche da altri alimenti insospettabili. Non ci saremo mai aspettati che il caffè potesse rientrare in questo elenco. La presenza della caffeina stimolerebbe infatti il sistema nervoso che, agendo sulle ghiandole sudoripare, provocherebbe la sudorazione. Questo varrebbe per tutte le bevande che contengono caffeina, teina e sostanze stimolanti. Pensiamo anche a tutti quei cibi fritti e ai formaggi. La presenza dei grassi favorirebbe la sudorazione. Anche la carne rossa dovrebbe essere limitata, perché non digeribile da molti soggetti. Quindi, non solo per via del peperoncino, ma la causa del sudore potrebbero essere anche questi alimenti appena descritti.

Anche alcuni farmaci potrebbero far aumentare il problema della sudorazione. Pensiamo agli antipiretici e ai medicinali a base di ormoni tiroidei. Se soffriamo di sudorazione eccessiva, dovremmo fare attenzione anche all’abbigliamento. Si dovrebbero evitare gli indumenti troppo attillati e di materiale sintetico. E prediligere, invece, le fibre naturali, come il cotone o il lino, dalle grandi proprietà traspiranti. Naturalmente, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico di fiducia per qualsiasi tipo di informazione.

Lettura consigliata

Cosa aggiungere al bicarbonato per eliminare le macchie gialle di sudore e deodorante dalle magliette e come evitare di rovinarle definitivamente