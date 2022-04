Oltre al classico rosso, ecco i 5 colori di smalto per una manicure elegante a 40, 50 e 60 anni

Le mani sono una delle parti del corpo maggiormente esposte. Oltre al volto, infatti, le mani sono ciò che gli altri notano subito di noi. Per questo, avere mani curate è fondamentale. Sono un po’ il nostro “biglietto da visita”.

Bisogna prendersi cura delle mani in maniera regolare, applicando ogni giorno una buona crema idratante. Con le faccende domestiche e il contatto con saponi e detersivi, spesso, infatti, la pelle si rovina e si screpola. Anche l’avanzare dell’età provoca evidenti segni sulla pelle delle mani ed anche le unghie. Queste ultime, cominciano ad indebolirsi. Chi, poi, ha il brutto vizio del fumo, le vedrà anche cominciare ad ingiallire. Per mani impeccabili, è importante fare anche una regolare manicure, rimuovendo le pellicine e regolando la lunghezza delle unghie. Infine, per un tocco glamour, ovviamente, non può mancare lo smalto. I colori tra cui poter scegliere sono ormai infiniti. Ci si può davvero sbizzarrire.

Come scegliere il colore

Di certo, ognuno può scegliere il colore che più le piace. Semplicemente facendosi ispirare dal gusto personale o da mode e tendenze passeggere. Tuttavia, ci sono anche alcuni parametri da considerare. Sulle unghie corte, ad esempio, stanno bene queste nuance. Mentre, invece, chi ha unghie lunghe dovrebbe optare per queste altre tonalità. Un fattore importante da tenere in considerazione è anche l’età.

Oggigiorno, si è sicuramente giovani anche a 40 anni. Oltre a questo dato di fatto, il modo di vestirsi, truccarsi o acconciare i capelli ci permette di apparire molto giovanili e un po’ sbarazzini. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non esagerare. Altrimenti, si rischia di ottenere l’effetto opposto. In questo articolo, andremo proprio a dare utili consigli in tal senso e riguardo al colore di smalto da stendere sulle unghie. Da sempre, le signore amano lo smalto rosso laccato. Il rosso è molto bello ed è un colore che difficilmente passerà di moda. Tuttavia, non è l’unica scelta per le over 40.

Oltre al classico rosso, ecco i 5 colori di smalto per una manicure elegante a 40, 50 e 60 anni

Per sfoggiare mani eleganti anche dopo i 40 anni, lo smalto trasparente funziona sempre. Per un bell’effetto finale, è importante avere unghie e pelle curatissime. L’effetto nude non stanca mai e si intona con qualsiasi outfit. Chic e raffinato fa apparire le unghie più lucide e ben curate. In base al tipo di carnagione, si può scegliere tra vari smalti nude: pesca e rosati oppure beige e sabbia in caso di pelle olivastra.

I colori scuri sono oltremodo eleganti

Sulle mani mature, le tonalità più scure sono molto sofisticate. Si può puntare su un classicissimo nero, così come sul viola scuro. Sempre valido un bel borgogna intenso che, a seconda della gradazione, vira verso il prugna o il marrone. Infine, per chi è alla ricerca di uno smalto elegante, ma comunque originale, è perfetto il verde bosco scuro. Ecco quindi alcune idee di smalto oltre al classico rosso.

