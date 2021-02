Le mani sono il nostro biglietto da visita. Averle belle curate è il sogno di tutti!

Per vari motivi non tutti però possiamo permetterci il lusso di avere sempre una manicure impeccabile con bellissime unghie lunghe e perfettamente laccate.

Anche solo per motivi lavorativi, molte donne, poi, sono costrette a tenere le unghie ben corte, ma ciò non significa dover rinunciare alla propria femminilità. Ecco allora una mini guida su quali sono i colori di smalto che stanno bene sulle unghie corte.

Colori sì sulle unghie corte

In linea generale sono da preferire i colori chiari. Le tinte tenui, infatti, fanno sembrare le unghie più grandi e più larghe.

Via libera quindi al color cipria e al sempre romanticissimo rosa, in tutte le sue varianti e sfumature.

Benissimo anche tutte le tinte pastello: lilla, rosa confetto, giallo pallido, azzurrino, verde menta… Si abbinano molto bene sulle unghie corte e dal taglio quadrato.

Intramontabile anche il classico rosso, un evergreen che sta bene sempre a tutte. Nel caso delle unghie corte, tra l’altro, ha un effetto ottico “allungante”. Si consiglia di stendere una bella pennellata di smalto che vada a coprire l’intera unghia.

Effetto strong

Chi sa osare e ha una forte personalità, può usare colori decisi. Sulle unghie corte stanno infatti benissimo il nero, molto elegante e sofisticato, e il blu profondo (perfette soprattutto le versioni notte o cobalto).

Una manicure scura ben si presta, tra l’altro, per giocare con effetti decorativi. Su una sola unghia, ad esempio l’anulare, è possibile dare un tocco luminoso applicando del glitter, oppure uno stencil decorativo (un fiore, un cuoricino, etc…)

I colori da evitare

E dopo aver visto quali sono i colori di smalto che stanno bene sulle unghie corte, qualche parola anche sui colori assolutamente da evitare.

Banditi il bianco, il nudo e le varie tonalità di grigio perché fan sembrare le mani più tozze.