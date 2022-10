Nuove unghie french per l’autunno 2022 con questi colori anche over 50

Per l’autunno 2022 la tendenza per la manicure è già stata delineata. Non sorprenderà se ai vertici dei consensi troveremo la french manicure, un grande classico che con classe rende belle le mani di noi donne. Uno stile essenziale mai troppo elaborato che si adatta benissimo anche a chi ha superato la soglia degli “anta”. Le nuove unghie french per l’autunno sono leggermente in controtendenza rispetto ai colori per la moda di abbigliamento ed accessori fra cui spicca l’ottanio. Scopriamo insieme le tinte che spopoleranno e cosa chiedere alla nostra estetista o nail artist.

Nuove unghie french per l’autunno: le gradazioni golose

Dimentichiamoci la classica punta bianca dell’inossidabili manicure french perché la stagione che stiamo vivendo è ricca di sfumature, colori e tinte calde. Le nuove french autunnali avranno una base completamente naturale mentre la punta avrà toni scuri. Ad esempio sulla punta abbineremo una gradazione dei toni che ricordano il vino oppure il bosco.

Per le tonalità rosso, dunque, sceglieremo il colore rosso vino, fra i verdi o il verde bosco o l’oliva. La manicure con la nuova french con punta lineare nera onice è d’effetto ma senza scadere nel gotico o nel mood Halloween.

Per la palette marrone annoveriamo il marrone cammello ma soprattutto una golosa tonalità cioccolato perfetta per tutte le età.

Fra i vari tipi di french, per l’autunno 2022 su TikTok stanno riscontrando molto successo le punte con le lunette oppure a linea o a microclima. Non vi è in questo caso una netta preferenza.

I colori e lo smalto per l’autunno 2022

Non solo french dunque ma anche un grande ritorno dello smalto.

Sono decisamente passati i tempi in cui il marrone veniva etichettato come il colore “da cafone”. Secondo le riviste moda più accreditate il trend di stagione pare siano le unghie cioccolato. Sfiora i 100 milioni di visualizzazioni l’hastag #glazeddonutnails ed Haley Bieber sembra aver lanciato una nuova tendenza unghie. Le “unghie glassate come ciambelle” tradotto letteralmente, sono state sfoggiate più volte dalla Bieber nella tonalità marrone cioccolato. A livello estetico le tonalità marroni non evidenziano eventuali imperfezioni delle mani. Anche eventuali macchie scure over 50 sembrano non risaltare. L’effetto glassa viene messo ancor più in evidenzia col color Cacao. Questa manicure è perfetta per le damigelle o le invitate ad un matrimonio d’autunno.

Quale colore per le unghie per mani tazze

Il verde oliva è decisamente un colore fatto apposta per dare l’effetto ottico di allungare le dita corte o tozze. Secondo Selena Gomez sarà la tonalità per l’autunno 2022. Si tratta di un colore molto elegante che si abbina con tutti i colori base come il nero, il bianco, il bordeaux e il grigio.

Lettura consigliata

Come portare i tacchi dopo i 60 anni per essere chic senza mal di piedi