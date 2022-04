Vista stupenda, mare da sogno, cibo succulento, ecco il luogo ideale per trascorrere una vacanza economica all’insegna del relax anche a Pasqua

Un luogo magico, un paese ricco di arte e religiosità, vicino a uno dei promontori più belli del Mondo. Un posto in cui si intrecciano tutte le bellezze tipiche del nostro Paese. I paesaggi, l’arte, la cucina e il clima. Certo, non è semplicissimo arrivarci, ma quando lo si farà, se ne otterrà la giusta ricompensa.

Solamente i pochi fortunati che vivono in prossimità di questi meravigliosi posti possono viverli tutto l’anno. Non sono vicini a Milano, a Torino, a Napoli e a Roma. L’aeroporto più prossimo si trova a quasi due ore di macchina. Eppure, decine di centinaia di turisti vengono qui ogni anno per rimanere ammaliati da questo meraviglioso angolo di paradiso. Stiamo parlando del Gargano. Oggi andremo a descriverne una perla al suo interno, Monte Sant’Angelo.

Percorrendo una strada tortuosa a ricca di curve, si arriva agli 800 metri dove è arroccato questo paese di poco più di 11.000 abitanti. Il suo centro storico è caratterizzato dal bianco. Quello delle case intonacate e quello delle strade. Qui si possono incontrare molte botteghe artigiane che vendono sia manufatti in legno, cuoio e terracotta, che sontuosi cibi. Il profumo che si sente nell’aria, di pane e focaccia fragranti, è qualcosa di davvero speciale

Prima della sosta per assaggiarli, però, è doveroso vedere la più grande meraviglia di Monte Sant’Angelo, ovvero la Basilica di San Michele. Dall’esterno non sembrerebbe una struttura particolarmente interessante, nonostante una bellissima torre ottagonale di origine angioina, ma è all’interno che ci lascerà di stucco.

Si tratta, infatti, di un luogo sacro tra i più suggestivi della nostra Penisola, addirittura di origine precristiana. Una grotta diventata luogo di culto, che ha subito diversi e incredibili cambiamenti durante la sua lunghissima storia.

Costruirono il santuario sopra la grotta nel 493 dopo Cristo a seguito dell’apparizione di San Michele Arcangelo sul Gargano. Da quel momento, divenne luogo di culto per centinaia e centinaia di pellegrini da ogni parte del Mondo. Insieme a San Pietro a Roma, era considerato uno dei luoghi di maggior culto dell’intera cristianità. Questo fino al 1216, quando San Francesco arrivò qui. Non sentendosi degno di entrare nel santuario, decise di pregare stando fuori.

Questo segnale fu interprato in maniera sbagliata dal popolo e negli anni successivi questo luogo perse tutta la sua sacralità. Diventò perfino una discarica, fino a quando, nel ‘900, non venne rinvenuto e restaurato, ritornando agli antichi splendori. Dal 2011 è patrimonio mondiale dell’umanità per l’UNESCO.

Dopo la basilica, bisogna assolutamente salire al vicino castello, che mette insieme molti stili diversi, ognuno simbolo della dominazione dei popoli che si sono succeduti qui. Angioini, Normanni, Aragonesi, tutti hanno lasciato una traccia del loro passaggio. Da qui si può ammirare un panorama splendido, con vista sul Golfo di Manfredonia.

Infine, non si può lasciare Monte Sant’Angelo senza aver visitato il complesso di San Pietro. Esso è formato dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore e dallo splendido Battistero di San Giovanni. All’interno della chiesa è presente uno dei più bei dipinti di San Francesco esistenti in Italia.

un luogo magico che merita una visita in qualsiasi momento dell'anno.

