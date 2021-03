Qualche settimana fa abbiamo parlato dei colori di smalto che stanno bene sulle unghie corte.

Oggi affronteremo il rovescio della medaglia. E andremo a consigliare quali sono le nuance di smalto su cui devono puntare le donne che sfoggiano belle unghie lunghe.

Vediamo allora insieme quali sono i colori di smalto da preferire se si hanno le unghie lunghe.

Colori sì sulle unghie lunghe

Con i colori chiari non si sbaglia mai! Il nudo, il rosa chiaro, ma anche i vari bianchi e beige sono perfetti. Non sono troppo appariscenti ma trasmettono un senso di pulito e di attenzione per la cura della persona.

Molto di moda, e tornata alla ribalta proprio quest’anno, è la french manicure! Per chi volesse “osare”, il rosa si può illuminare con un top brillantinato.

I toni medi

Di qualunque tinta, i toni medi vanno sempre benissimo. Via libera quindi a ciclamino, fucsia, ma anche azzurro e verde né troppo chiari né troppo scuri.

Intramontabile il classico rosso Ferrari.

Tinte pastello

Sulle unghie lunghe stanno benissimo anche le tinte pastello. Soprattutto nelle giovanissime. Rosa confetto, lilla, azzurro baby, giallino, latte e menta… E visto che lo spazio non manca, si può giocare anche con qualche decorazione in stile naif: pois, righe, fiorellini, cuoricini…

Attenzione ai colori scuri

I colori scuri sono di grande effetto, ma con le unghie lunghe bisogna stare attenti. Non stiamo pensando solo al nero, ma anche al viola, al blu notte, al bordeaux… che in inverno sono favolosi. Sulle unghie lunghe, tuttavia, l’effetto finale può essere un po’ troppo aggressivo, quasi “da strega di Biancaneve”!

Ecco allora un consiglio per non rinunciare a queste tonalità importanti: fare una pennellata centrale sottile, lasciando almeno 1 millimetro di margine sia e destra che a sinistra.

Finish

E dopo aver chiarito quali sono i colori di smalto da preferire se si hanno le unghie lunghe, una parola sul finish. Il laccato è la scelta migliore. Ma stanno bene anche l’opaco e il metallico.

Per quanto invece riguarda brillantini e decorazioni, la parola d’ordine è: moderazione. E se proprio non ci si vuole rinunciare, puntare su una singola unghia, ad esempio l’anulare, oppure la coppia pollice e anulare.