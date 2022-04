Anziché con il solito ripieno di carne, ecco come preparare delle lasagne davvero squisite in bianco e con verdure di stagione

I giorni di festa si avvicinano e richiedono la preparazione quasi obbligata di piatti importanti e corposi per le tavolate in famiglia, in cui ci si ritrova con grande convivialità. La tradizione culinaria italiana è molto ricca e offre tante alternative gustose, ma a volte può essere divertente rispolverarla con creatività per nuove preparazioni che solleticano il gusto e soddisfano il palato.

Una variante vegetariana

Le lasagne con ripieno di carne e ragù sono un classico della cucina italiana. Piatto corposo e dal sapore deciso, piace a tutti, ma a volte riproporlo sempre può risultare noioso. Abbiamo deciso di trasformarlo in poche semplici mosse semplicemente cambiando la farcitura, rendendolo più leggero e decisamente più primaverile. Anziché con il solito ripieno di carne, abbiamo scelto una versione in bianco e vegetariana con ripieno di carciofi, un ortaggio di stagione squisito e nutriente.

Ingredienti:

250 g di sfoglia pronta per lasagne;

6 carciofi;

1 aglio;

100 ml di acqua;

500 ml di besciamella;

100 ml di latte;

250 g di mozzarella;

200 g di prosciutto cotto;

Parmigiano grattugiato q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

prezzemolo q.b.;

vino bianco q.b.

Puliamo e laviamo i carciofi privandoli delle foglie più dure, poi affettiamoli sottilmente. In un tegame facciamo rosolare dolcemente l’aglio con un filo di olio, poi aggiungiamo i carciofi e il prezzemolo tritato. Dopo una breve rosolatura, versiamo un poco di vino bianco e lasciamo evaporare per qualche minuto. Aggiungiamo l’acqua e facciamo cuocere a tegame coperto per circa 20 minuti. Nel frattempo, versiamo la besciamella in una ciotola e aggiungiamo il latte per renderla più morbida. Mescoliamo bene per ottenere un composto omogeneo. Tagliamo la mozzarella a cubetti e il prosciutto cotto a piccoli pezzi.

Quando i carciofi saranno cotti, possiamo procedere con l’assemblaggio della preparazione. In una pirofila rettangolare rivestita di carta da forno versiamo uno strato di besciamella, poi disponiamo la sfoglia e di nuovo uno strato di besciamella. Disponiamo i carciofi, la mozzarella e il prosciutto cotto e terminiamo spolverizzando con il Parmigiano grattugiato. Procediamo in questo modo fino ad esaurimento degli ingredienti e terminando con la sfoglia, un leggero strato di besciamella e il Parmigiano. Inforniamo a 200 gradi in forno preriscaldato in modalità ventilata per circa 30 minuti fino a che si sarà formata una bella crosticina dorata.

