L’acqua rappresenta una componente molto importante per il nostro organismo. Non ha solo il compito di dissetarci, ma la sua funzione sarebbe anche quella di lubrificare i tessuti, le ossa e i muscoli. Inoltre, favorirebbe la diuresi, aiuterebbe ad abbassare la pressione e la temperatura corporea e a mantenere la pelle giovane. I benefici di questa semplice bevanda sono davvero tantissimi. Secondo gli esperti, per rimanere in salute sarebbe necessario bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Una mancanza di questo elemento provocherebbe nel nostro organismo alcuni squilibri. Come la pelle secca, la stitichezza, lo stordimento, la disidratazione, ecc.

Oltre ad eliminare la sete, quest’acqua potrebbe aiutare ad andare di corpo, depurare l’intestino e favorire la diuresi

Bere un’adeguata quantità di acqua al giorno sarebbe importante per rimanere in salute. Soprattutto dopo un’intensa attività fisica o nelle giornate molto calde. Infatti, attraverso la sudorazione, perdiamo dei liquidi che andrebbero reintegrati molto velocemente. Dovremmo bere dell’acqua durante tutto il giorno, ma spesso ce ne dimentichiamo o non ne abbiamo voglia. Per risolvere questo problema, ci vengono in aiuto le acque aromatizzate. Grazie al loro gusto molto fruttato, sarà più facile e gradevole bere dell’acqua.

Sono facilissime da preparare e hanno delle proprietà benefiche molto importanti. Ma naturalmente questo dipende dagli ingredienti che decidiamo di utilizzare. Oggi proponiamo un’acqua aromatizzata che avrebbe la capacità di depurare l’organismo. Gli ingredienti principali sono lo zenzero, il cetriolo e le foglie di menta. Sappiamo tutti che lo zenzero potrebbe aiutare la motilità intestinale ed essere un ottimo antinfiammatorio naturale. Mentre il cetriolo, grazie alle fibre, agirebbe sul benessere dell’intestino. Ma potrebbe anche tenere sotto controllo la glicemia e il colesterolo.

Come si prepara quest’acqua

Gli ingredienti per la preparazione dell’acqua aromatizzata sono:

500 ml di acqua;

70 g di zenzero;

30 g di cetriolo;

qualche fogliolina di menta.

Iniziamo pulendo lo zenzero e tagliandolo a fettine sottili. Facciamo la stessa cosa con il cetriolo. Laviamo e asciughiamo anche le foglie di menta. Ora versiamo l’acqua in una brocca e aggiungiamo le fettine di zenzero, quelle di cetriolo e la menta. Lasciamo macerare in frigo per tutta la notte. Trascorso questo tempo, siamo pronti per gustare la nostra bevanda aromatizzata fatta in casa. Oltre ad eliminare la sete, quest’acqua sarebbe utile anche per il benessere del nostro organismo.

