Il fegato è un organo molto complesso e importante per il nostro organismo. È collegato all’apparato digerente, ma non svolgerebbe solamente funzioni legate alla digestione. Produrrebbe anche la bile, sarebbe responsabile della sintesi del colesterolo, eliminerebbe le sostanze tossiche e difenderebbe l’organismo. Nel fegato verrebbero anche immagazzinati glicogeno, vitamina B12, ferro, ecc.

Ma in realtà queste sono solo alcune delle sue funzioni.

Il fegato è anche un organo molto vulnerabile e spesso attaccato da infezioni virali e malattie degenerative.

L’importanza di uno stile di vita sano

Capita spesso che una vita sregolata e un’alimentazione scorretta possano sovraccaricare questo organo. Ecco perché scegliere cibi più sani potrebbe aiutare a mantenerci in salute. Ad esempio, bisognerebbe evitare, o quantomeno ridurre al minimo, l’uso della frittura, limitare il sale, moderare il consumo di cibi grassi, e così via.

Naturalmente anche il fumo e l’alcol incidono negativamente sulla salute del fegato e in generale sull’organismo.

Via libera invece per le fibre che, se assunte in questa quantità, potrebbero anche prevenire malattie come il diabete e patologie cardiovascolari. Non dimentichiamo la frutta, la verdura di stagione, le spezie da utilizzare al posto del sale, l’olio EVO e la frutta secca.

Anche l’idratazione sarebbe molto importante. Infatti l’acqua permetterebbe di eliminare le tossine.

Ecco cosa dovremmo bere al mattino o durante i pasti per depurare il fegato e facilitare l’assorbimento del ferro

Quindi, l’alimentazione svolgerebbe un ruolo importantissimo per la salute del fegato. Ma ci sono anche dei vecchi rimedi della nonna che potrebbero essere molto d’aiuto. Ad esempio, c’è un agrume in particolare utile al nostro organismo in tantissime occasioni. Parliamo del limone e delle sue innumerevoli proprietà. Infatti, l’elevata presenza della vitamina C aiuterebbe il fegato.

Quindi potremmo bere al mattino una tazza di acqua tiepida con all’interno il succo di mezzo limone. Questa bevanda potrebbe non solo depurare il fegato, ma anche l’intestino.

La vitamina C migliorerebbe anche l’assorbimento del ferro. In questo caso sarebbe una buona abitudine aggiungere all’acqua che beviamo ad ogni pasto del succo di limone.

Quindi, ecco cosa dovremmo bere al mattino o durante il pranzo o la cena.

Naturalmente facciamo attenzione, perché questa bevanda nel lungo tempo potrebbe provocare dei problemi allo stomaco. Inoltre, il limone intaccherebbe lo smalto dei denti.

Consigliamo sempre, quindi, di consultare il medico che ben conosce il nostro stato di salute.

