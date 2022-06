Una cena con gli amici o un piccolo rinfresco in giardino rappresentano occasioni di grande convivialità in estate. In questi casi, è sempre molto furbo orientarsi su ricette che sono buone fredde, almeno quanto lo sono da calde. Con la ricetta giusta, una buona torta salata si lascia mangiare in un boccone e ammalia tutti, senza farci fare mai una cattiva figura. E gli ortaggi e le verdure di stagione ci garantiscono tanta bontà a tavola.

La lista della spesa per preparare questa ricetta salva cena

200 grammi di farina 00;

70 grammi d’acqua;

100 grammi di burro ben freddo da frigorifero;

250 grammi di ricotta;

1 uovo medio;

150 grammi di scamorza affumicata;

2 zucchine;

2 patate;

10 pomodorini circa;

20 grammi di formaggio grattugiato;

qualche foglia di basilico;

sale e pepe a piacere.

La torta salata estiva con zucchine più richiesta del momento si prepara in un lampo con questi trucchetti del fornaio

La base di questa torta è una pasta brisé semplicissima da preparare. Ma prima di conoscere i procedimenti necessari per la buona riuscita di questa torta salata, ecco qualche utile trucchetto per una brisé con i fiocchi.

È importante, innanzitutto, usare acqua molto fredda e non sembrerebbe essenziale usare il lievito. La ricetta originaria, infatti, non ne prevede l’utilizzo perché la brisé è generalmente più croccante rispetto ad altre preparazioni come la sfoglia. Tuttavia, aggiungere pochissimo lievito istantaneo all’impasto potrebbe rendere la brisé più morbida.

Anche aggiungere un po’ d’olio d’oliva aiuterebbe ad avere un impasto più elastico. Se, invece, la pasta è dura o poco elastica, un piccolo trucco consiste nel bagnare le mani con acqua freddissima. Oppure, può bastare riporre la pasta in frigo per una decina di minuti, coperta da pellicola alimentare.

I passaggi necessari per la preparazione

Tutti questi consigli geniali la rendono la torta salata estiva con zucchine più richiesta di sempre. Ma come prepararla esattamente? Versare farina, burro a pezzetti, sale e acqua fredda nel mixer. Ottenuto un composto sabbioso, smuovere leggermente con le mani, coprire con pellicola e far riposare mezz’oretta in frigorifero. Per la farcia unire la ricotta, l’uovo, il sale e il pepe. Stendere la brisé a un centimetro di altezza e affettare verdure e scamorza. Spalmare il composto di ricotta sulla pasta e alternare sopra verdure, basilico e scamorza fino a terminare gli ingredienti. Spolverare con il formaggio grattugiato e il pepe e infornare a 180 gradi in forno statico per 20 minuti circa. Ecco pronta una delizia salata dal successo assicurato.

