Tra i nemici giurati di ogni coltivatore, o appassionato di giardinaggio, vi sono sicuramente gli insetti ed i parassiti. Questi, infatti, il più delle volte si cibano di alcune parti delle piante oppure portano ad esse diverse malattie, causandone la morte. Ciò potrebbe provocare un enorme senso di frustrazione, poiché potrebbe svanire, nel giro di poco tempo, tutto il lavoro svolto con tanta passione.

Per contrastare l’assalto di questi insetti, come afidi, bruchi, peronospora, oidio, cocciniglia e così via, si possono utilizzare diversi rimedi. Tra questi vi sono anche degli antiparassitari atossici e completamente naturali, come ad esempio il sapone potassico molle. Nelle prossime righe vedremo di cosa si tratta, scoprendo anche quali sono i pregi ed i difetti di questo prodotto.

Per eliminare afidi e ragnetti rossi dalle nostre piante è questo l’antiparassitario da utilizzare, ma attenzione alle povere api

Il sapone potassico molle è un sapone derivato dalla reazione di sali di potassio e acidi grassi (oli vegetali), alla quale vengono uniti anche acqua e glicerina. Ciò che ne viene fuori è un sapone naturale, a bassa tossicità per i mammiferi e sicuro per bambini ed animali domestici. Queste caratteristiche rendono il sapone potassico molle adatto all’agricoltura biologica. Infatti, oltre a non creare danni alle strutture vegetative, esso le protegge da parassiti e insetti, aumentandone le difese naturali.

Diluito con dell’acqua, infatti, il sapone potassico è molto efficace nell’intaccare i tessuti esterni degli insetti provocandone la morte. Questa soluzione è consigliata nel caso di infestazioni di afidi o del famigerato ragnetto rosso. Oltre a ciò, il sapone potassico è anche molto utile nel lavare e pulire le piante intaccate dagli insetti che producono fumaggini e melata. Stiamo parlando essenzialmente della mosca bianca e della cocciniglia, che potremmo eliminare facilmente anche gestendo in maniera intelligente le coltivazioni nel terreno. L’aspetto straordinario, però, è che una volta lavate con questa soluzione non resteranno residui sulle piante, proprio perché non sono presenti ulteriori additivi chimici. Quindi, per eliminare afidi e ragnetti rossi il sapone potassico è davvero eccezionale, ma ci sono dei limiti che bisognerebbe considerare.

Limiti e controindicazioni

Un aspetto che bisogna valutare è che l’azione del sapore potassico molle ha una durata molto bassa. Ciò vuol dire che, una volta asciugato, non ha più alcun effetto nei confronti degli insetti e dei parassiti. Per questo motivo, esso deve essere applicato direttamente sugli insetti e non preventivamente. Inoltre, è fondamentale sapere che questo rimedio non è selettivo e potrebbe danneggiare anche insetti utili per l’orto, come api ed altri impollinatori. Per proteggerli, dunque, bisogna evitare di trattare le piante con il sapone potassico nei mesi di fioritura.

