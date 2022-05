Oltre a lattuga e pomodori ecco una ricetta francese ed una tedesca per preparare gustose insalate con patate e quest’altra verdura

Le insalatone ci aiutano a stare in forma, essendo un piatto ipocalorico e ricco di fibre. Che si tratti di lattuga, songino oppure rucola, alla lunga potrebbero annoiare. Vedremo in questo articolo come sia possibile realizzare delle insalatone invitanti sostituendo lattuga e &. C con patate e carote. Abbiamo in precedenza visto come si possa realizzare un’insalata di cetrioli e cipolle e come capire se i cetrioli sono freschi. Andiamo, quindi, a spiegare i procedimenti per queste ricette.

Cominciamo dall’insalata di carote grattugiate alla francese. Si mangia in tutti i bistrot della Francia mediterranea ed è una ricetta veloce quanto gustosa.

Ingredienti:

mezzo chilo di carote;

due cucchiaini di senape di Digione;

succo di un limone;

un cucchiaio e mezzo di olio di oliva;

un cucchiaio e mezzo di olio di oliva extravergine;

un cucchiaino di miele;

un pizzico di sale e pepe;

un cucchiaio di scalogno finemente tritato.

Mettiamo nel mixer le carote tagliate in precedenza a rondelle e tritiamo finemente. Altrimenti se fossimo dotate di un affettaverdure, potremmo tagliarle a julienne. Ora metteremo in una terrina i due tipi di olio, la senape, il sale, il pepe, il miele ed il succo di limone. Mescoliamo e versiamo a filo sulle carote sminuzzate che avremo sistemato in un’insalatiera. Aggiungiamo il prezzemolo e lo scalogno e mescoliamo bene. Se preparata con anticipo l’insalata francese di carote sarà ancor migliore. Le carote, infatti, si ammorbidiranno e prenderanno meglio il condimento.

Insalata tedesca

Per preparare un’insalata di patate originale tedesca, la celebre Kartoffelsalat, non serve la maionese. Neppure ci occorreranno altre salse contrariamente a quanto si pensi. Sarà essenziale, invece, tenere da parte 100 ml di brodo di carne. Vediamo la preparazione originale.

Ingredienti:

500 grammi di patate preferibilmente rosse o a pasta gialla;

50 grammi di cipolla;

5 cucchiai di olio;

mezzo cucchiaio di aceto di vino bianco;

una punta di senape;

mezzo litro di brodo di carne;

2 cucchiai colmi di erba cipollina tritata;

1 cucchiaio di prezzemolo sminuzzato;

una punta di sale ed una di pepe.

Mettiamo a bollire le patate per circa 45 minuti. Togliamo la buccia. Tritiamo l’erba cipollina ed il prezzemolo. Tagliamo a fette sottili la cipolla. Scaldiamo il brodo e aggiungiamo in una ciotola il prezzemolo, l’erba cipollina, la senape, l’olio, l’aceto il sale ed il pepe. Mescoliamo l’intingolo. A parte, in un’insalatiera, uniamo le patate tagliate grossolanamente e le cipolle. Ora versiamo a filo l’intingolo sulle patate. Mescoliamo e mettiamo in frigorifero a raffreddare. Questa è la vera insalata di patate alla bavarese ma se non potessimo rinunciare alla lattuga assicuriamoci che sia freschissima. Se l’insalata fosse un po’ appassita con questo metodo che usavano le nonne potrà tornare fresca come appena colta. Ad esempio potremmo metterla in ammollo in acqua e limone.

