Maggio e giugno sono i mesi dell’anno in cui le nostre tavole si riempiono di due dei frutti più amati in assoluto. Stiamo parlando delle fragole e delle ciliegie, due alimenti dalle straordinarie proprietà nutrizionali e incredibili come base per preparare creme, dolci e molto altro. Oggi grazie agli Esperti di Proiezionidiborsa capiremo come trasformare proprio le ciliegie in un capolavoro che ci accompagnerà nelle prossime colazioni. Perché delicatissimo e profumato, questo dolce alle ciliegie si prepara in 30 minuti, è facilissimo da fare e farà impazzire tutta la famiglia. Vediamo di cosa si tratta e gli ingredienti che ci serviranno.

Lo scendiletto alle ciliegie sarà il dolce top della prossima estate

Le ciliegie sono straordinarie per preparare delle confetture. Oppure come ripieno per la cheesecake. O ancora come ingrediente principale di una deliziosa torta alla frutta. Ma visto che, come recita il proverbio, una tira l’altra, è il momento di capire come portarle in tavola anche a colazione.

La ricetta perfetta per farlo è quella dello scendiletto alle ciliegie. Gli ingredienti necessari per prepararlo sono:

3 etti di farina 00;

120 grammi di burro;

180 grammi di zucchero di canna;

una scorza di limone;

1 cucchiaino di lievito;

2 uova;

5 etti di ciliegie fresche;

marmellata di ciliegie (facoltativa);

2 cucchiai di fecola di patate;

2 cucchiai di farina di cocco.

Delicatissimo e profumato, questo dolce da fare con le prime ciliegie si prepara in mezz’ora e trasformerà la colazione in uno spettacolo

Iniziamo a preparare lo scendiletto partendo dalla pasta frolla. Se siamo tra i fortunati possessori di una planetaria riempiamola con farina, lievito e burro. Cominciamo a mischiare e via via incorporiamo un pizzico di sale, lo zucchero e le uova. Dovremmo riuscire a ottenere un impasto compatto che andremo a far riposare mezz’ora in frigo coperto dalla pellicola.

Mentre aspettiamo, dedichiamoci al ripieno. Togliamo il nocciolo alle ciliegie e mettiamole in una padella con lo zucchero. Accendiamo il fuoco a fiamma bassa e aspettiamo che i frutti inizino a perdere il succo. Solo a questo punto aggiungiamo la fecola. Una volta ritirate le ciliegie, dovremo farle raffreddare. Se abbiamo deciso di usare anche la marmellata nella ricetta, è il momento di unirla ai frutti.

Siamo quasi in dirittura d’arrivo. Prendiamo una teglia rettangolare, copriamola con un foglio di carta forno e stendiamo metà impasto sul fondo. Facciamo qualche buco con una forchetta sulla base e poi aggiungiamo la farina di cocco e il ripieno di ciliegie. Ricopriamo lo scendiletto con l’altra metà della pasta frolla e bucherelliamo di nuovo.

30 minuti in forno a 180 gradi e la nostra colazione è pronta.

