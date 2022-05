L’idea di iniziare una vacanza a bordo di un traghetto regala un senso di piacevole benessere già prima della partenza.

Dalla fine di maggio sarà disponibile una dimora iconica come colui che l’ha vissuta.

Riuscendo ad accaparrarsi questa opportunità si potrà soggiornare immersi nella natura mediterranea in un contesto di alto livello.

Basti pensare che le finestre affacciano sull’arcipelago delle Isole Tremiti.

Tra le ville in affitto sul mare ce n’è una davvero esclusiva solo per pochi eletti che sorge in questo paradiso naturalistico italiano amato da russi e inglesi e spendendo poco

L’Isola di San Domino potrebbe essere il posto dove passare le prossime vacanze. Ma non nella ressa estiva. C’è un luogo che da quest’anno attende turisti di alto profilo che intendano fare un’esperienza unica.

La villa dell’autore di Com’è profondo il mare e Luna Matana sarà disponibile per la locazione.

Gli eredi di Lucio Dalla hanno deciso di affittare la dimora affacciata sul mare delle Tremiti.

La gestione è stata affidata ad un’azienda molisana, la Sintattica Servizi e Turismo, che selezionerà la clientela e curerà questo immenso patrimonio di arte ed emozioni.

La vacanza verrà curata nei minimi particolari che vanno dall’accoglienza alla partenza.

Un tipico calessino a motore condurrà i fortunati fino alla villa, si potrà disporre di un’imbarcazione con skipper riservata durante tutto il soggiorno. Inoltre se non si vuole cucinare è possibile usufruire di un servizio catering e, per un vero e completo relax, è previsto anche il babysitting.

Un’isola delle Tremiti davvero unica che ha ispirato celebri canzoni

La villa non subirà nessuna modifica rispetto a come si presentava quando veniva vissuta da Lucio Dalla. Si potrà scoprire dunque come e dove viveva il cantautore durante le sue pause, apprezzando tutti gli arredi originali.

Ai piedi di questa esclusiva abitazione c’è Cala Matano, una spiaggia che pare abbia ispirato l’album Luna Matana. È un angolo di paradiso che si trova nella parte orientale dell’isola, facilmente raggiungibile dal mare e meno via terra. Per arrivarci a piedi bisogna percorrere un sentiero dalla vista mozzafiato, proprio come quella che si può godere dalla villa.

La locazione potrà essere accordata per periodi minimi di una settimana. Il tutto è gestito con la massima riservatezza per garantire agli ospiti un adeguato trattamento fatto di esclusività.

Per una vacanza all’insegna del lusso, del mito e della natura bisogna quindi scegliere tra le ville in affitto sul mare quella magica appartenuta a Lucio Dalla.

