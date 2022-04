Dopo il pranzo di Pasqua e la grigliata di Pasquetta, molti di noi già da oggi prepareranno insalatone ipocaloriche per stare leggeri. Non dimentichiamo che sta arrivando l’estate ed oltre alla prova costume, le temperature continueranno a salire. Le verdure in foglia saranno sempre più presenti nei nostri menù e programmi alimentari. Purtroppo non si tratta però di verdure che durano a lungo e hanno necessità di essere consumate in poco tempo. Per prima cosa dobbiamo conservare l’insalata in frigorifero correttamente.

Non butteremo mai più l’insalata appassita perché con questo metodo che usavano le nonne tornerà fresca come appena colta

Sia l’insalata in busta sia l’insalata fresca deve esser conservata in contenitori di vetro chiusi ermeticamente. Inoltre sarebbe meglio avvolgerla in un canovaccio di cotone. L’asciugamano asciugherà la condensa che si potrebbe formare con il passare dei giorni. In questo modo dovrebbe conservarsi per almeno 6 giorni. Vediamo, però, come poter ravvivare l’insalata leggermente appassita o che si presenti leggermente molliccia.

Il metodo del limone

Soprattutto la lattuga, il lattughino o la brasiliana sono tipi di insalata che tendono a perdere in poco tempo croccantezza. Non c’è nulla di peggio che mangiare un’insalata mista con le foglie poco fresche. Se riscontriamo questo problema estraendola dal frigorifero, dovremo procedere come segue. Tagliamo a metà un limone, meglio se biologico, e riempiamo l’insalatiera con acqua fredda. Immergiamo quindi il limone e poi l’insalata. Lasciamo in ammollo per qualche minuto e asciughiamola con la centrifuga. In pochi istanti persino la lattuga riprenderà freschezza. Se non avessimo in casa il limone c’è un altro metodo che illustriamo di seguito.

Il metodo dello zucchero

Immergiamo in acqua gelida l’insalata appassita. Lasciamola in ammollo per qualche minuto dato che lo shock termico farà prendere nuovo vigore alle foglioline più flaccide. Ora risciacquiamola nella centrifuga e nell’ultimo risciacquo aggiungiamo nell’acqua un cucchiaino di zucchero. Anche in questo caso la lattuga tornerà come appena acquistata.

Nel caso però fosse troppo deteriorata per mangiarla fresca potremmo sempre utilizzarla cucinando un piatto delizioso.

Lattuga o Iceberg saltate in padella

Non tutti i tipi di insalata sono indicati per essere cucinati ma la Lattuga, l’Iceberg, la Ghiaccio e le varietà con la costa particolarmente consistente sono perfette. Ci basterà preparare una padella antiaderente o una wok con un filo d’olio Evo. Dovremo tagliare mezza cipolla bianca finemente e sbizzarrirci aggiungendo altri ingredienti. Per esempio, potremmo soffriggere insieme alla cipolla delle olive taggiasche e dei capperi. Se volessimo dare un tocco di croccante potremmo unire delle scaglie di mandorle o pinoli. Coloro ai quali piace il pesce, potranno unirvi dei filetti d’acciuga. Salteremo per qualche minuto in padella e il piatto sarà pronto.

Dunque non butteremo mai più l’insalata appassita con questi piccoli trucchetti salva-freschezza.

Lettura consigliata

Pochi li acquistano ma questi tè sarebbero una miniera di antiossidanti, farebbero dimagrire, colare a picco il colesterolo e combatterebbero la demenza