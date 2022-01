Per ricordare i sogni quando ci svegliamo basterebbe mangiare salmone, patate o banane

Tutti noi sogniamo la notte ma la maggior parte di noi la mattina non se ne ricorda. Il nostro cervello non si ferma mai, è una macchina a ciclo continuo e la notte non è un’eccezione. A volte ci capita di ricordare solo dei pezzi di un puzzle che è il nostro sogno ma non riusciamo a completarlo con i pezzi mancanti. Soprattutto chi si diletta con i numeri, è sempre molto ansioso di ricordare i sogni per poi tentare la fortuna con i numeri da giocare.

Fra i consigli più noti troviamo ad esempio quello di autosuggestionarsi. Cosa significa? Si tratta di un esercizio per il nostro inconscio e consiste nel ripetersi “voglio ricordare ciò che sogno”. Il potente potere di suggestione che esercitiamo sull’inconscio ci aiuterebbe l’indomani mattina a ricordarci la versione integrale del nostro sogno.

Altro suggerimento che spesso viene dato è quello di disattivare la sveglia. Un risveglio più naturale e soft ci aiuterebbe a ricordare i sogni. Non è un caso che molto spesso abbiamo memoria di ciò abbiamo sognato proprio nel weekend o nelle vacanze.

Infine si consiglia una buona tisana rilassante per raggiungere più velocemente la fase rem, la fase del sonno in cui iniziamo ad elaborare i nostri “film” notturni.

Anche l’alimentazione però ci verrebbe in aiuto per ricordare i sogni ed in particolare i cibi ricchi di vitamina B6. Uno studio australiano ha dimostrato che assumendo una dose di Vitamina B6 giornaliera, si riuscirebbe a riferire una buona quantità della nostra attività onirica. Lo studio condotto dell’Università di Adelaide ha sottoposto ad un test un campione eterogeneo di 100 persone provenienti da tutta l’Isola. Ad alcuni hanno somministrato un placebo, ad altri un complesso di vitamine del gruppo B e ad altri la Vitamina B6 per cinque giorni consecutivi. Gli scienziati hanno rilevato come coloro che avevano assunto il gruppo B avessero dormito male e meno. Con la somministrazione della sola Vitamina B6 questo peggioramento della qualità del sonno non era emerso. Vediamo quindi quali cibi sono ricchi di vitamina B6.

Gli alimenti che la contengono

Fra i pesci ne sarebbero ricchi il tonno, il salmone e gamberetti. Per quanto riguarda la carne, quella di pollo, manzo e suino ne registrano buone quantità. Inoltre le uova e le verdure come le patate, i cavolfiori, i fagiolini, i ceci e le lenticchie ne sarebbero ricche. Le banane e la frutta secca così come i cereali integrali sono fonti di vitamina B6.

Dormiamo quindi sonni beati perché per ricordare i sogni quando ci svegliamo basterebbe mangiare salmone, patate o banane.

