Quando le temperature si alzano e le ferie si avvicinano, molti pensano a dove andare in vacanza. Tutto l’anno è possibile approfittare di qualche weekend per rilassarsi un po’ restando in Italia. Ci sono però Paesi che affascinano e dove si vorrebbero trascorrere dei giorni per ricaricarsi.

Girare il Mondo è un po’ il sogno di tutti. Anche se ci limitiamo a un posto alla volta, viaggiare all’estero attrae, ma comporta delle precauzioni. Prima di programmare un viaggio in un Paese straniero, è sempre consigliabile informarsi su alcune cose. Potrebbero essere utili alcuni siti, tipo quello del Ministero degli Affari Esteri. Specialmente se non siamo mai stati in certi luoghi, dovremmo imparare cosa è necessario, e a volte obbligatorio, fare molto prima di preparare le valigie e comprare il biglietto aereo.

Norme generali da seguire

Per viaggiare soprattutto all’estero, sarebbe utile:

saper comunicare in una lingua straniera. Se si conosce un po’ di inglese si è molto facilitati;

portare con sé alcuni farmaci. Specialmente se si è sotto cura, non dimenticarsi delle medicine e anche dei documenti che l’attestano, tradotti in inglese. In valigia è bene mettere anche un antipiretico, un analgesico, un digestivo, fermenti lattici, cerotti e disinfettanti;

se si va in posti caldi, munirsi di cappello e vestiti leggeri e comodi. Importante portare la crema protettiva, occhiali da sole e soprattutto un repellente per le zanzare;

per evitare eventuali problemi intestinali è sempre consigliabile in certe zone mangiare cibo cotto e bere acqua da bottiglie sigillate.

Prima di andare in vacanza in Egitto o alle Maldive e in alcuni altri Stati è obbligatorio fare questo

Ci sono altre cose che bisogna sapere, ad esempio ciò che riguarda la sicurezza interna, sia a livello politico che della salute. In particolare, per quest’ultimo aspetto, qualche mese prima di partire è necessario chiedere al proprio medico che precauzioni prendere e, in caso, quali vaccinazioni effettuare. È obbligatorio presentare all’imbarco e al rientro in Italia alcune certificazioni legate al Covid 19. Oltre al Green pass, anche un altro modulo. Informarsi sempre in caso di eventuali cambiamenti e dell’eventualità di un tampone da effettuare in anticipo.

Ora vediamo alcuni Paesi stranieri:

per chi ha intenzione di recarsi in Egitto, il Ministero degli Affari Esteri consiglia vaccinazioni contro l’epatite A e B, tetano e febbre tifoide. Sconsiglia il bagno in fiumi e laghi e raccomanda l’uso di repellenti per gli insetti;

per quanto riguarda le Maldive, anche in questo caso bisogna fare attenzione a proteggersi dagli insetti e portare con sé farmaci di prima necessità. Per quanto riguarda le vaccinazioni, è necessario quella contro la febbre gialla se si proviene da Paesi a rischio o si è transitato per più di 12 ore in aeroporti di zone in cui è presente;

uno degli Stati esteri con meno restrizioni è il Regno Unito. Al momento sembra non chiedano test o moduli compilati.

In conclusione, prima di andare in vacanza è bene informarsi su alcuni aspetti presso il proprio medico e sul sito nel nostro Ministero degli Affari Esteri.

