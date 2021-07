Si sfata il mito della prova costume perché non ne esiste veramente una. Ogni anno, prima di andare in vacanza, osserviamo i mutamenti del nostro corpo e lo giudichiamo. Ma la verità è che non c’è un fisico perfetto in assoluto, uno standard. Esistono fisicità diverse, che possono puntare a dare il meglio di sé oltre a ricercare il benessere.

Un corpo magro non è detto che sia in forma. Per questo bisogna puntare sullo stile di vita sano e sull’alimentazione equilibrata. Se poi la famosa prova costume diventa un incitamento a prendersi cura di sé, che ben venga. Allora, scopriamo le 5 regole per una prova costume perfetta e un fisico asciutto da invidiare. Si badi bene che il fisico asciutto può averlo anche una donna formosa. L’obiettivo è infatti valorizzare le caratteristiche del proprio corpo e sentirsi a proprio agio indossando il costume.

Il primo passo per ritornare in forma è dedicarsi allo sport. Niente corse affannose e palestra, ma un allenamento cardio pensato per velocizzare il metabolismo e sostituire il grasso con i muscoli.

5 regole per una prova costume perfetta e un fisico asciutto da invidiare

La seconda regola è bere e idratarsi molto. Ma soprattutto farlo almeno mezz’ora prima dei pasti. In questo modo si attiva la sazietà gastrica e il cibo verrà digerito più velocemente. Se si suda molto a causa del caldo, all’acqua si può aggiungere del potassio o del magnesio.

La terza regola è mangiare verdure a volontà. Cerchiamo di farle precedere nei pasti alle proteine e ai carboidrati. Le verdure riempiranno lo stomaco e sazieranno più velocemente. Inoltre le verdure a foglia verde sono ricche di magnesio, capace di alcalinizzare l’organismo e purificare dagli zuccheri raffinati. Un’altra strategia efficace è ridurre i carboidrati a favore della verdura e consumare solo quelli integrali e non trasformati (evitare quindi crackers, pane, gallette etc). Niente prodotti raffinati, confezionati, e pochi di origine animale. Ma soprattutto niente zucchero bianco, integrale, moscovado, e pochi sostituti come miele, malto, sciroppo d’agave.

La quinta regola riguarda la merenda e gli spuntini. A metà mattina e nel pomeriggio preferiamo frutta fresca o frutta a guscio. È risaputo che i frutti secchi come mandorle, nocciole, noci, sono piene di vitamine e acidi grassi benefici. Ci aiuteranno anche a sviluppare il senso della sazietà.