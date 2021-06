Prima di iniziare a frequentare spiagge o piscine c’è bisogno di rinfrescare i nostri costumi. Di qualsiasi materiale siano, i costumi a lungo conservati per l’inverno hanno bisogno di un lavaggio protettivo. Come ben sappiamo la salsedine o il cloro può rovinarli molto se non si usano le giuste accortezze.

Ecco perché il lavaggio non può avvenire come per qualsiasi altro capo. In questo articolo la Redazione di PdB dona i suoi consigli su come lavare i costumi da bagno prima e dopo il mare o la piscina per conservarli come nuovi e non rovinarli. In questo modo saremo pronti a utilizzarli anche ogni giorno senza che scoloriscano o rovinino.

Dopo il lungo inverno

Si presuppone che per l’inverno i costumi siano stati messi da parte correttamente. Può capitare che per sbaglio rimangano tracce di umidità che, al chiuso, formano piccole macchie di muffa. Per tale ragione si dovrebbero evitare sacchetti in nylon o in plastica che non lasciano traspirare la stoffa. In questo caso bisogna riprendere il costume ed effettuare un lavaggio prima di usarlo.

È consigliabile che il lavaggio venga fatto a mano. L’uso della lavatrice per i costumi non è ideale, anche se possibile, e dovrebbe essere fatto raramente. Il miglior modo per lavare il bikini, il costume intero, i boxer mare o gli slip da uomo, è usare un ingrediente che tutti abbiamo in cucina.

Si tratta dell’aceto bianco di vino. Un alleato fantastico delle pulizie in tantissime occasioni. Vediamo di seguito come utilizzarlo per i costumi.

Come lavare i costumi da bagno prima e dopo il mare o la piscina per conservarli come nuovi e non rovinarli

La prima cosa da fare è dare un’occhiata all’etichetta. Lì troviamo i consigli sui lavaggi migliori da usare per quello specifico costume. Solitamente l’uso dell’aceto va bene per qualsiasi costume. Ma attenzione a quelli che hanno applicate pagliuzze, strass, ricami etc.

Successivamente, riempiamo una bacinella con dell’acqua tiepida e una piccolissima porzione di sapone Marsiglia delicato. Sciogliamolo bene se in scaglie o in forma solida. Una volta fatto questo, si immerge il costume e si lascia in ammollo per mezz’ora circa.

Trascorso il tempo, sciacquiamo il costume e riempiamo di la bacinella a metà e aggiungiamo un bicchiere di aceto. Questo disinfetta totalmente il costume prima dell’uso. Lasciamo ancora in ammollo per 15 minuti e risciacquiamo. Il costume dovrà asciugarsi all’aria ma non esposto ai raggi solari