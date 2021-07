Ogni anno c’è lo stesso problema. I costumi conservati dall’estate precedente sono vecchi e non appropriati per le nostre forme. Se in qualche caso ci si può accontentare, in altri si trova l’occasione migliore per comprare un costume nuovo. Ogni donna desidera andare al mare sentendosi a suo agio e, perché no, sensuale e comoda.

Per chi ha un fisico prorompente e delle curve da valorizzare, ecco come esaltare le forme con questi modelli di costume da bagno eleganti e sensuali. Ogni capo deve riuscire a valorizzare il corpo che lo indossa. Dicendo basta all’omologazione dei fisici si riesce ad apprezzare se stesse e anche le proprie curve. La scelta del costume non dipende solo da quanto si è magre o rotonde, bensì da quanto quel modello calza bene su quel corpo.

Una donna prosperosa può scegliere tra molti modelli perfetti per il suo fisico. Si chiamano bikini curvy, ma ce ne sono di moltissimi tipi. Il modello che non va mai fuori moda, elegante e chic, è il total black. Il nero snellisce sia su un costume intero che sul bikini a triangolo.

Per chi ha qualche problema col mostrare le proprie braccia, ecco il modello perfetto. La traduzione dall’inglese è giù dalle spalle, il che significa bikini che lascia le spalle scoperte e copre una parte di braccio.

Esaltare le forme con questi modelli di costume da bagno eleganti e sensuali

Si passa ai modelli d’ispirazione anni 60’ col bikini a vita alta che accoglie i fianchi e li rende uniformi. Col costume a vita alta si dice addio anche alla pancetta. Poi ci sono i modelli volant o peplo che coprono i fianchi grazie alle loro balze ma esaltano il seno.

E poi perché non valorizzare proprio questa parte del corpo scegliendo un costume intero con scollatura profonda. Infatti, l’intero circonda le curve morbidamente e senza dare fastidi. Esistono anche costumi con cinture modellanti incorporate, così da evidenziare il punto vita. Bisogna ricordare che per le fantasie della stoffa bisogna fare attenzione. Mai scegliere curve in orizzontale, ma sempre verticali così da allungare il fisico. È sconsigliato preferire la tinta unita o il bicolore a troppi colori. Le fantasie floreali, invece, distolgono da alcuni punti precisi e sono sempre di moda.

