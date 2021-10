Ottobre è ormai finito e con esso ci lasciamo alle spalle anche la prima parte dell’autunno. L’astrologia, pratica che segue il ciclo della natura, ci conferma questa affermazione. Infatti anche a livello zodiacale siamo arrivati all’ultimo segno appartenente a questa periodo. Invece fra un mese esatto saremo entrati nel tempo del Sagittario, araldo annunciatore dell’inverno. Successivamente si raggiungerà poi l’acme della stagione con il solstizio invernale, evento che coincide con il Capricorno. Godiamoci dunque gli scampoli della terza stagione e andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci dicono le stelle. Infatti novembre sarà un mese ricco di amore, soldi e benessere per questi segni secondo l’oroscopo. Vediamo dunque chi sono i favoriti di questo momento che sta per iniziare e chi invece ancora farà un po’ fatica ad ingranare.

Generalmente il favorito delle stelle cambia più o meno di mese in mese. Infatti il più fortunato è colui che gode del transito del Sole congiunto a quello della propria nascita. In questo momento è proprio lo Scorpione. Questo infatti potrà godere di parecchi benefici all’incirca fino all’alba del 22 novembre. Lo scettro poi passerà al Sagittario che lo deterrà invece fino alla metà di dicembre. Se vogliamo scoprire quale sarà il destino dello Scorpione in questi giorni consigliamo di leggere “Questi segni zodiacali godranno di amore, fortuna e armonia specialmente fra ottobre e novembre”.

Altri movimenti nel cielo

Nonostante l’ottavo segno sia assolutamente quello baciato dalla fortuna, ce ne sono altri che non se la cavano affatto male. Parliamo in primis di tutti coloro che appartengono all’elemento acqua. Quindi, anche il Cancro e i Pesci hanno generalmente più fortuna e facilità nelle relazioni interpersonali. Meno toccati, ma comunque fortunati sono anche quelli che cadono sotto l’elemento della terra. Ci riferiamo nello specifico alla Vergine e al Capricorno.

Il Toro purtroppo, essendo esattamente l’opposto dello Scorpione, non vive mai ottobre e novembre alla leggera. È infatti giunto alla propria metà dell’anno rispetto al proprio giorno di nascita. Questo significa che deve affrontare delle sfide e che soprattutto si trova obbligato a confrontarsi con quello che ha seminato proprio fra aprile e maggio. La parola d’ordine quindi è rimboccarsi le maniche, mettendo anche un po’ da parte le lamentele.

