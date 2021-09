Da ieri il Sole è entrato nel segno della Bilancia, inaugurando la stagione autunnale. Siamo oramai dunque agli sgoccioli del 2021. Vediamo quali sono i nativi dello zodiaco che risultano favoriti in questi ultimissimi mesi di questo difficile anno. Infatti questi segni zodiacali godranno di amore, fortuna e armonia specialmente fra ottobre e novembre. Vediamo innanzitutto quali sono. Scopriamo poi insieme se rientriamo in questa categoria oppure se invece dobbiamo portare pazienza e aspettare tempi migliori.

Questi due segni zodiacali godranno di amore, fortuna e armonia fra ottobre e novembre

Stiamo parlando della Bilancia e dello Scorpione. Saranno loro infatti i protagonisti indiscussi dei prossimi due mesi. Questo perché avranno un grande alleato dalla loro parte, ovvero il loro personale ritorno solare. Quello del primo segno è iniziato ieri sera e finirà nelle primissime ore del 23 ottobre. Alle 4 del mattino di quel giorno sarà il turno dello Scorpione che ne godrà i benefici fino alle 2.34 del 22 novembre. Da quel momento in poi si passerà al Sagittario. Coloro che compiranno gli anni in questi due mesi della stagione autunnale saranno favoriti per i nuovi inizi, soprattutto dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Da queste possono nascere anche delle piccole fortune da tradursi in eventi oppure entrate di denaro. Più ci si avvicina al proprio compleanno poi più gli effetti si sentiranno.

Quali segni saranno invece sfavoriti durante questo periodo

Come ci sono dei segni fortunati, ce ne sono altri che non godono dello stesso trattamento da parte della dea bendata. Parliamo degli opposti di coloro che abbiamo appena menzionato, ovvero Ariete e Toro. Questi due infatti trovandosi proprio agli antipodi della ruota zodiacale vivranno delle esperienze sicuramente più faticose. Questo però non vuol dire che non portino poi a dei frutti. Semplicemente se Bilancia e Scorpione riusciranno a passare questo periodo in maniera fluida e spensierata, loro dovranno magari darsi da fare per mettere a posto i pezzi della propria vita.

Purtroppo però questo è fisiologico e succede a tutti ad un certo punto dell’anno. Il primo e il secondo segno dell’oroscopo si trovano a metà anno rispetto al momento della loro nascita e giungono a un banco di prova, un momento in cui tirare le fila del tempo che si è speso fino a questo momento. L’importante è mantenere la calma e organizzarsi al meglio possibile per superare questo momento difficile.

Approfondimento

Non solo il segno zodiacale, ma anche l’oroscopo può aiutarci a trovare la nostra strada nella vita