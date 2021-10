Tutti noi ci saremo accorti che questo periodo è decisamente in ripresa rispetto agli anni scorsi. Certo, è merito del vaccino e di tutte le misure prese per contrastare il Coronavirus. Ma per molti sono in atto dei percorsi di crescita personale che li portano ad andare avanti nella propria vita. Il cielo del momento infatti sta portando alla ribalta molti nativi zodiacali. Abbiamo già parlato di uno di loro in “Un fiume di denaro, fortuna e soddisfazioni per questo segno zodiacale che ha sofferto nell’ultimo mese”. Oggi però ne elencheremo altri e spiegheremo come possono fare per evolversi. Infatti sono questi i quattro segni zodiacali che finalmente lasceranno alle spalle un doloroso passato tornando a sorridere. Vediamo dunque se facciamo parte di questi e cosa dobbiamo fare per sfruttare al massimo questi giorni.

Sono questi i quattro segni zodiacali che finalmente lasceranno alle spalle un doloroso passato tornando a sorridere

Stiamo parlando dei segni cardinali quindi in ordine Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Sono chiamati così perché sono quelli centrali della propria triade e perché rappresentano a pieno la stagione che vanno ad incarnare. Ad esempio, se prendiamo l’inverno, il Sagittario ne rappresenta l’inizio, il Capricorno il fulcro e infine l’Aquario la fine. Il solstizio infatti cade proprio a cavallo fra il primo e il secondo segno. Andiamo però per ordine. Fra stanotte e domani notte si verificherà una luna piena in Bilancia. Questa entrerà in rapporto con Giove, finalmente tornato diretto, e con Plutone. L’insegnamento che sta dando in generale a tutta la ruota zodiacale è quella di accantonare le proprie paure e i propri lati oscuri, reagendo con coraggio alle situazioni. Infatti l’ultimo pianeta del nostro sistema solare, ora illuminato dalla luce lunare, rappresenta proprio questo: il buio, l’inconscio, le energie sotterranee.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Cosa è necessario fare per cambiare le cose

Facciamo dunque una carrellata segno per segno e vediamo in quale area della propria vita è necessario mettere ordine. Per l’Ariete si tratta della famiglia e dei condizionamenti lasciati da essa in eredità. Il Cancro ha necessità di passare al vaglio l’amore. Forse la propria dolce metà in questi anni ha rappresentato un freno e per questo c’è necessità di emanciparsi dal rapporto. La Bilancia deve mettere sotto analisi i suoi rapporti quotidiani, sia con un partner che con i colleghi. Si è caricata infatti di troppe responsabilità altrui e deve tornare a pensare a sé stessa. Il Capricorno infine comincia a ingranare di nuovo il lavoro. Da alcuni anni ha infatti dovuto di malavoglia affidarsi ad altri, ora può tornare a camminare da solo.

Approfondimento

Questi segni zodiacali godranno di amore, fortuna e armonia specialmente fra ottobre e novembre