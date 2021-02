Secondo il calendario lunare orientale siamo entrati da pochissimi giorni nel 2021. Il nuovo giro dell’anno, infatti, è stato inaugurato il 12 febbraio sotto il segno del Bue. Ecco perché ci è sembrato doveroso illustrare l’incredibile storia che si nasconde dietro all’oroscopo e al Capodanno cinese.

La corsa degli animali

Coesistono due leggende su questo argomento. Nella prima il protagonista è il Buddha. Nella seconda, invece, si parla dell’Imperatore di Giada. Oggi racconteremo entrambe le versioni.

La prima storia narra che un giorno molto lontano il Buddha decise di morire e volle accomiatarsi dalla vita terrena salutando gli animali del pianeta. All’appello se ne presentarono solamente dodici e lui, per ringraziarli, decise di assegnare ad ognuno di loro un posto all’interno dello zodiaco.

Per decidere l’ordine però istituì una gara: il primo che avrebbe attraversato il fiume avrebbe avuto il primo posto e gli altri a seguire.

Il Bue, forte della sua prestanza, fu il primo a mettersi in cammino e ad addentrarsi nelle acque. Il Topo, però, in evidente svantaggio fisico, gli chiese un passaggio.

Una volta giunti sull’altra sponda del fiume il roditore saltò subito giù, guadagnandosi il primo posto. Gli altri animali man mano arrivarono con i loro tempi. Il Cane, tuttavia, venne retrocesso al penultimo posto perché aveva aggredito fisicamente il Coniglio. Il Maiale, invece, a causa della sua indole godereccia e pigra, arrivò in estremo ritardo accaparrandosi la dodicesima posizione.

La furbizia del primo segno

L’altro racconto, invece, verte sul desiderio dell’Imperatore di Giada di portare in cielo con sé le creature più belle e di dedicare loro una costellazione.

La competizione si svolse all’incirca nello stesso modo. L’unico dettaglio in più riguarda sempre la scaltrezza del Topo. Quest’ultimo, non essendo abbastanza carino, decise di non diffondere la notizia in modo che il maestoso Gatto non venisse a saperlo. Per questo motivo la rivalità fra i due mammiferi è nota ancora oggi.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente l’incredibile storia che si nasconde dietro all’oroscopo e al Capodanno cinese. Se si desidera leggere altri approfondimenti riguardanti i sistemi zodiacali di tutto il mondo, consigliamo di dare un’occhiata a quello inerente al mondo celtico.