Il tacchino e il pollo sono due carni bianche che di solito associamo alla dieta. Si tratta di carni proteiche e a basso contenuto di grassi adatte a qualsiasi regime alimentare. Il tacchino poi in particolare contiene proteine dall’alto valore biologico e molto ferro.

Sono sicuramente tanti i pregi di questo tipo di carne, ma è innegabile che spesso ci risulti un po’ insipida. Anche se molto tenera, la carne di tacchino se non condita nel modo giusto ci sembra un po’ anonima. Nulla a che vedere con una succosa bistecca di vitello o di maiale.

Però abbinando i giusti ingredienti si può dare più gusto e sapidità anche alla carne di tacchino. E non si deve per forza esagerare con i grassi per conferirle quel tocco in più, anzi. Si può tranquillamente preparare un piatto leggero anche con questa ricetta. Basterà limitare l’uso dell’olio EVO e utilizzarlo a crudo.

Non tutti sanno che anche una triste fettina di tacchino può diventare squisita aggiungendo solo questi 3 golosi ingredienti

Abbiamo visto come rendere succoso e prelibato anche un filetto di maiale che spesso risulta più secco. Oggi vedremo una ricetta semplice per dare sapore a degli anonimi bocconcini di tacchino cucinandoli in modo originale e creativo. Usando solo yogurt, noci e spezie prepareremo un piatto così buono da leccarsi i baffi.

Ingredienti per 2 persone

250 g di fesa di tacchino;

80 g di yogurt;

1 cipolla;

2 mestoli circa di brodo vegetale;

15 g di gherigli di noci;

2 cucchiaini di paprika;

2 cucchiaini di curcuma;

peperoncino;

prezzemolo;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo la fesa di tacchino e la tagliamo a pezzetti della stessa dimensione. Possiamo creare dei bocconcini più grandi o delle strisce più sottili, l’importante è che siano uguali. Così la cottura sarà omogenea per tutti.

Scaldiamo dell’olio EVO e aggiungiamo la cipolla tritata in una padella antiaderente. Quando la cipolla sarà ben dorata aggiungiamo la paprika e la curcuma. Per il peperoncino regoliamoci in base ai nostri gusti, va bene anche solo un po’ per dare più sapore.

Dopo qualche minuto aggiungiamo la carne e facciamola rosolare bene. Nel frattempo tritiamo le noci usando un coltello per lasciare intatti i pezzettini.

A questo punto uniamo le noci e aggiustiamo di sale e pepe continuando a mescolare.

Alziamo la fiamma e versiamo il brodo e facciamo sfumare. Quando sarà ben evaporato spegniamo il fornello e aggiungiamo il prezzemolo tritato. Uniamo lo yogurt e amalgamiamo bene il tutto prima di servirlo.

Quindi non tutti sanno che anche una triste fettina si può trasformare in un piatto delizioso e originale. Delle volte anche i piatti più semplici possono diventare dei veri capolavori da chef. Anche solo una semplice pasta con le olive taggiasche ha moltissime potenzialità se cucinata nel modo giusto.

